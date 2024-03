Netflix zamawia nowe seriale. W głównych rolach wystąpią Jude Law, Jason Bateman i Jamie Dornan

fot. materiały prasowe

Netflix chce przyciągnąć do siebie głośnymi nazwiskami. Sprawdźcie, co w przyszłości zaoferuje widzom gigant streamingowy.

The Undertow - Jamie Dornan, Mackenzie Davis

The Undertow opowie o Nicoli, która utknęła w pozbawionym miłości małżeństwie z Adamem. Jednak przybycie jego brata bliźniaka Lee wywraca jej życie do góry nogami. Kobietę zagra Mackenzie Davis, a w braci bliźniaków wcieli się Jamie Dornan. Nowa produkcja będzie brytyjską adaptacją norweskiego serialu Bliźniak, w którym w głównej roli wystąpił Kristofer Hivju znany z Gry o Tron. Produkcją zajmą się Complete Fiction i Wiip. Prace na planie w Szkocji rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Black Rabbit - Jason Bateman i Jude Law

Netflix dał też zielone światło limitowanemu serialowi pt. Black Rabbit. W głównych rolach wystąpią Jason Bateman i Jude Law, którzy będą pełnić również funkcję producentów wykonawczych. W obsadzie są także Cleopatra Coleman, Amaka Okafor, Sope Dirisu i Dagmara Dominczyk. Showrunnerami i producentami wykonawczymi są Zach Baylin i Kate Susman, którzy również napisali scenariusz na podstawie własnego pomysłu. Dwa pierwsze odcinki wyreżyseruje Bateman.

Serial opowie o właścicielu hotspotu w Nowym Jorku (Law), który pozwala swojemu sprawiającemu problemy bratu (Bateman) wrócić do swojego życia. Narastające niebezpieczeństwa grożą zniszczeniem wszystkiego, co zbudował.

The Choice - Julie Delpy

Julie Delpy zagra Vivienne Toussaint, fikcyjną pierwszą francuską panią prezydent w politycznym thrillerze The Choice. W brytyjską premier, Abigail Dalton, wcieli się Suranne Jones. Historia skupia się na międzynarodowym szczycie, w którym biorą udział obie przywódczynie. Jednak kończy się on niepowodzeniem, ponieważ mąż Dalton zostaje porwany, a Toussaint jest szantażowana. Obie kobiety zacięcie ze sobą rywalizują, gdy na szali postawiona jest ich polityczna przyszłość i życie. Scenariusz napisał Matt Charman (Most szpiegów, Treason). Netflix zajmie się produkcją wspólnie z Binocular Productions.

House of Guinness - Steven Knight

House of Guinness to dramat historyczny od twórcy Peaky Blinders - Stevena Knighta. Opowie epicką historię irlandzkiej rodziny stojącej za kultową marką piwa. Serial zostanie wyprodukowany przez studio Kudos.

Grown Ups

Grown Ups będzie adaptacją bestsellerowej powieści Marian Keyes. Obecnie trwa casting do tego dramatu, który opowie o dużej, skomplikowanej irlandzkiej rodzinie - braciach Johnnym, Edzie i Liamie Caseyach oraz ich pięknych, utalentowanych żonach i dzieciach. Za adaptację odpowiada Sam Strauss, który będzie również producentem wykonawczym serialu. Produkcją zajmie się See-Saw Films (Kulawe konie).

Adolescence

Adolescence będzie czteroodcinkowym limitowanym serialem, do którego scenariusz napisał Jack Thorne (Mroczne materie, Enola Holmes, Cudowny chłopak). Akcja tego dramatu kryminalnego będzie rozgrywać się w czasie rzeczywistym, który będzie kręcony na jednym ujęciu. Reżyserem projektu jest Philip Barantini, a w jednej z ról wystąpi Stephen Graham. Produkcją zajmą się Warp Films, Matriarch i Plan B Entertainment.

Bear Hunt i Millennium Diamond Heist

Bear Hunt to nowe reality show, w którym słynny survivalowiec Bear Grylls przeprowadzi przez dżunglę w Ameryce Środkowej grupę brytyjskich celebrytów. Z kolei Millennium Diamond Heist będzie serialem dokumentalnym z gatunku true crime, opowiadającym o zuchwałym napadzie w biały dzień w Londynie w 2000 roku. Produkcją zajmie się Guy Ritchie.