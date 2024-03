Eternals 2 i inne kontynuacje nie powstaną. Marvel robi porządki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Jak zawsze dobrze poinformowany Daniel Richtman twierdzi, że nowe podejście Marvel Studios oparte na jakości, nie ilości produkcji, jest poważnie traktowane w studiu. Na jego mocy podjęto ważne decyzje, które mają odbudować pozycję MCU w oczach widzów.

MCU bez sequeli?

Według jego źródeł na mocy nowej strategii filmy, które nie osiągnęły sukcesu komercyjnego nie dostaną kontynuacji. Podjęto decyzję, że na pewno na ten moment Eternals 2 zostaje odłożony na półkę na czas nieokreślony. Podobnie ma być z potencjalnym Ant-Man 4 czy sequelem Marvels.

Na obecną chwilę Kevin Feige i jego Marvel Studios chcą się skupić na gwarantowanych hitach, czyli filmach i opowieściach o postaciach, które mogą osiągnąć sukces i mieć oczekiwaną przez widzów jakość.

Marvel Studios - nowa strategia

Przypomnijmy, że na mocy szefa Disneya, Boba Igera, Marvel Studios ma skupić się przede wszystkim na jakości. Dostaniemy o wiele mniej produkcji w kinie i w Disney+. Teraz celem Marvel Studios jest odbudować pozycję w oczach widzów, którą utracili przez zbyt dużo klap z rzędu.

Kwestia zalania rynku masową ilością seriali i filmów MCU była decyzją chwilowego prezesa Disneya, Boba Chapka, który takim sposobem chciał szybko wypełnić Disney+ nowymi treściami. To znacząco odbiło się na jakości wszystkich produkcji Marvela. Zastąpił on Boba Igera, który przez wiele lat odpowiadał za największe sukcesy studia. Został on zmuszony do powrotu, by posprzątać bałagan.