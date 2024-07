Ryan Reynolds wybrał najlepszy film swojej kariery. Na taką odpowiedź liczyliśmy?

materiały prasowe

Ryan Reynolds dwoi się i troi na ostatnim odcinku kampanii promocyjnej produkcji Deadpool & Wolverine. Aktor dopiero co zakończył azjatyckie tournée, w trakcie którego odwiedził Chiny i Koreę Południową, a także wraz z Hugh Jackmanem pojawił się na ćwierćfinale EURO 2024, meczu Holandia - Turcja. Znalazł on jednak także czas na to, by wskazać najlepszy film w swojej karierze.

W wywiadzie dla Associated Press Reynolds nawet nie starał się ukrywać, że rzeczonym filmem jest właśnie Deadpool & Wolverine, z którego jest dumny i bezgranicznie zadowolony:

Ta produkcja i ta rola zaczęły wchłaniać całe moje życie - niezwykle intensywne doświadczenie. Musiałem psychicznie przygotować się na to, że nie będę tak często w domu, że nie będę mógł widywać mojej żony i dzieci. W ostatecznym rozrachunku jestem jednak z tej produkcji totalnie zadowolony. To najlepszy film, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Ani ja, ani Hugh nigdy nie bawiliśmy się tak dobrze na planie filmowym.

Najlepszy film w karierze Ryana Reynolds będziecie mogli zobaczyć już 26 lipca, kiedy to Deadpool & Wolverine zameldują się w polskich kinach.