Deadpool & Wolverine to idealny film na... randkę. Tyłek Logana i parodia, jakiej jeszcze nie było

Marvel

Reklama

Deadpool & Wolverine robią już praktycznie wszystko, by zachęcić potencjalnych widzów do wybrania się do kin. Teraz w tym celu sięgnięto po jedną z najpotężniejszych broni: tyłek Logana. To właśnie on odegrał główną rolę w telewizyjnej reklamie programu randkowego The Bachelorette - tego samego, w którym jedna z kobiet spotyka się z mężczyznami przez kilka tygodni, próbując znaleźć prawdziwą miłość.

W naprawdę nietypowej parodii Pyskaty Najemnik próbuje przekonać Rosomaka, że Deadpool & Wolverine to idealny film na randkę, a kobiety w wieku od 18 do 49 lat mogą stać się ważną grupą odbiorców dzieła. Na ekranie widzimy różę, coraz bardziej poirytowanego Logana i... Spójrzcie sami:

Deadpool & Wolverine - telewizyjna reklama The Bachelorette

ROZWIŃ ▼

Do sieci trafiają także kolejne wypowiedzi Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana z ich wizyty w Szanghaju, która stała się istotną częścią kampanii promocyjnej. Pierwszy z aktorów tak zapowiada nadchodzący film:

Jest bardziej zaskakujący, ale też niezwykle emocjonalny. Tak, w ostatecznym rozrachunku ta produkcja stoi emocjami.

Jego wypowiedź uzupełnił Jackman:

Jest też przezabawny. Doświadczenie zagrania Wolverine'a było jednym z najwspanialszych w mojej karierze, a przecież wcielam się w tę postać od prawie 25 lat.

Marvel - pełna chronologia MCU. Od pierwszych bytów przez stworzenie wszechświata po rok 2006

Wydarzenia rozgrywające się na długo przed stworzeniem Świętej Chronologii: różne Warianty Nathaniela Richardsa tworzą Aliotha. Zostaje on odkryty przez Tego, Który Trwa.

Marvel - pełna chronologia MCU. Od filmu Iron Man po rok 2025

Rok 2010 (w tej części chronologii MCU podajemy rok akcji): zasadnicza część akcji filmu Iron Man

Marvel - pełna chronologia MCU. Alternatywne linie czasowe i rzeczywistości

Oś czasu uniwersum Sinister Strange'a: Sinister Strange wchodzi w posiadanie Darkholdu (przed 2018 rokiem w tej rzeczywistości).

Zobacz także:

Deadpool & Wolverine pojawią się w polskich kinach 26 lipca. Dzień wcześniej w naszym kraju odbędą się pokazy przedpremierowe.