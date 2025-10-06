placeholder
Reklama
placeholder

Nowy spin-off Gry o Tron pokaże Upadek Targaryenów. Historia Rycerza Siedmiu Królestw

Nowa produkcja ze świata Gry o Tron pokaże upadek rodu Targaryenów. Czy sympatyczny w wersji książkowej Rycerz Siedmiu Królestw okaże się mroczny w wersji serialowej?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  rycerz siedmiu królestw 
Gra o tron
rycerz siedmiu królestw Źródło: Zysk i S-ka
Reklama

Rodzina Targaryenów stanie w obliczu swojego największego wyzwania w nadchodzącym serialu ze świata Gry o tron — Rycerz Siedmiu Królestw. Nowa seria oparta jest na nowelach George’a R. R. Martina, które w  Polsce zostały wydane w jednym zbiorze.  Serial  ma trafić na antenę HBO w styczniu 2026 roku i przedstawi wydarzenia rozgrywające się około 90 lat przed akcją Gry o tron. W centrum historii ponownie znajdzie się ród Targaryenów – jedna z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych rodzin w historii Westeros.

Jaki los czeka Targaryenów w  Rycerzu siedmiu królestw?

Jak wskazał showrunner, Ira Parker, w nowym serialu Targaryenowie zmierzą się z trudnym okresem – ich ród traci dawny blask, a ostatni smok zginął 50 lat wcześniej, pozbawiając ich głównego źródła potęgi. Parker tłumaczy:

Kiedy pojawia się Dunk, minęło już ponad 50 lat od śmierci ostatniego smoka – a i tak nie był to prawdziwy smok. Był to raczej wyniszczony, cherlawy stwór, który nie potrafił nawet latać. Jeśli smok nie potrafi latać, to czym właściwie jest? Zwykłą ozdobną jaszczurką.

Targaryenowie znaleźli się w sytuacji, w której zabrakło im tego, co dało im władzę – a to niezwykle niebezpieczne położenie. Po pięćdziesięciu latach bez smoków ludzie zaczynają się zastanawiać: Dlaczego wciąż pozwalamy im rządzić?

Rycerz Siedmiu Królestw to historia znacznie bardziej optymistyczna niż oryginalna Gra o TronHistoria skupia się na przygodach Dunka, honorowego, skromnego rycerza, który rusza w świat poszukując sławy.

Rycerz Siedmiu Królestw - plakat

nullHBO

 

Źródło: screenrant.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  rycerz siedmiu królestw 
Gra o tron
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

9,2

2011
Gra o tron
Oglądaj TERAZ Gra o tron Przygodowy
Powiązane książki

Najnowsze

1 Urodzony Rabuś
-

Nowy film z Channingiem Tatumem w roli głównej. Zwiastun urodzonego rabusia

2 Predator: Strefa zagrożenia
-

Predator: Strefa zagrożenia - finałowy zwiastun filmu. To może być najlepsze science fiction roku!

3
-

Witold Pyrkosz wskrzeszony przez AI. Oto fragment nowego odcinka M jak Miłość

4 Disney+
-

Kolejna podwyżka cen dla subskrybentów Disney+. Ile wyniesie nowa cena?

5 Bond
-

Amazon po cichu usunął ocenzurowane plakaty Bonda. Spójrzcie, czym je zastąpiono

6 Wiła
-

Wiła, czyli wkrótce powrócimy do Czarnego Stawu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e02

Simpsonowie

s19e01

Zaklinacze koni

s19e01

Detektyw Murdoch

s2025e192

Moda na sukces

s03e05

s16e02

Bob’s Burgers

s42e244

Ridiculousness

s42e243

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Beczka. Bierzemy odpowiedzialność

10

paź

Film

Beczka. Bierzemy odpowiedzialność
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Elisabeth Shue
Elisabeth Shue

ur. 1963, kończy 62 lat

Ioan Gruffudd
Ioan Gruffudd

ur. 1973, kończy 52 lat

Amy Jo Johnson
Amy Jo Johnson

ur. 1970, kończy 55 lat

Olivia Thirlby
Olivia Thirlby

ur. 1986, kończy 39 lat

Okił Khamidow
Okił Khamidow

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV