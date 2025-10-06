Nowy spin-off Gry o Tron pokaże Upadek Targaryenów. Historia Rycerza Siedmiu Królestw

Źródło: Zysk i S-ka

Rodzina Targaryenów stanie w obliczu swojego największego wyzwania w nadchodzącym serialu ze świata Gry o tron — Rycerz Siedmiu Królestw. Nowa seria oparta jest na nowelach George’a R. R. Martina, które w Polsce zostały wydane w jednym zbiorze. Serial ma trafić na antenę HBO w styczniu 2026 roku i przedstawi wydarzenia rozgrywające się około 90 lat przed akcją Gry o tron. W centrum historii ponownie znajdzie się ród Targaryenów – jedna z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych rodzin w historii Westeros.

Jaki los czeka Targaryenów w Rycerzu siedmiu królestw?

Jak wskazał showrunner, Ira Parker, w nowym serialu Targaryenowie zmierzą się z trudnym okresem – ich ród traci dawny blask, a ostatni smok zginął 50 lat wcześniej, pozbawiając ich głównego źródła potęgi. Parker tłumaczy:

Kiedy pojawia się Dunk, minęło już ponad 50 lat od śmierci ostatniego smoka – a i tak nie był to prawdziwy smok. Był to raczej wyniszczony, cherlawy stwór, który nie potrafił nawet latać. Jeśli smok nie potrafi latać, to czym właściwie jest? Zwykłą ozdobną jaszczurką.

Targaryenowie znaleźli się w sytuacji, w której zabrakło im tego, co dało im władzę – a to niezwykle niebezpieczne położenie. Po pięćdziesięciu latach bez smoków ludzie zaczynają się zastanawiać: Dlaczego wciąż pozwalamy im rządzić?

Rycerz Siedmiu Królestw to historia znacznie bardziej optymistyczna niż oryginalna Gra o Tron. Historia skupia się na przygodach Dunka, honorowego, skromnego rycerza, który rusza w świat poszukując sławy.

Rycerz Siedmiu Królestw - plakat