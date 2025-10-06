Nowy spin-off Gry o Tron pokaże Upadek Targaryenów. Historia Rycerza Siedmiu Królestw
Nowa produkcja ze świata Gry o Tron pokaże upadek rodu Targaryenów. Czy sympatyczny w wersji książkowej Rycerz Siedmiu Królestw okaże się mroczny w wersji serialowej?
Rodzina Targaryenów stanie w obliczu swojego największego wyzwania w nadchodzącym serialu ze świata Gry o tron — Rycerz Siedmiu Królestw. Nowa seria oparta jest na nowelach George’a R. R. Martina, które w Polsce zostały wydane w jednym zbiorze. Serial ma trafić na antenę HBO w styczniu 2026 roku i przedstawi wydarzenia rozgrywające się około 90 lat przed akcją Gry o tron. W centrum historii ponownie znajdzie się ród Targaryenów – jedna z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych rodzin w historii Westeros.
Jaki los czeka Targaryenów w Rycerzu siedmiu królestw?
Jak wskazał showrunner, Ira Parker, w nowym serialu Targaryenowie zmierzą się z trudnym okresem – ich ród traci dawny blask, a ostatni smok zginął 50 lat wcześniej, pozbawiając ich głównego źródła potęgi. Parker tłumaczy:
Targaryenowie znaleźli się w sytuacji, w której zabrakło im tego, co dało im władzę – a to niezwykle niebezpieczne położenie. Po pięćdziesięciu latach bez smoków ludzie zaczynają się zastanawiać: Dlaczego wciąż pozwalamy im rządzić?
Rycerz Siedmiu Królestw to historia znacznie bardziej optymistyczna niż oryginalna Gra o Tron. Historia skupia się na przygodach Dunka, honorowego, skromnego rycerza, który rusza w świat poszukując sławy.
Rycerz Siedmiu Królestw - plakat
Źródło: screenrant.com
