Rzeźnik powraca. Nowe zdjęcie z planu 5. sezonu The Boys

4. sezon The Boys zakończył się porażką głównych bohaterów, którzy zostali złapani przez siły Homelandera. Zgodnie z tradycją serialu, Karl Urban, czyli ekranowy Butcher, postanowił powiadomić wszystkich o rozpoczęciu prac nad kolejnym, ostatnim już sezonem popularnego serialu Prime Video. Zrobił to w stylu znanym fanom tej produkcji - cały w sztucznej krwi. Zdjęcie można zobaczyć poniżej.

The Boys – co wiadomo o 5 sezonie?

Na razie nie ma jeszcze zbyt wielu oficjalnych informacji na temat piątego sezonu The Boys. Finałowy sezon ma być szokujący i może zginąć wiele postaci, ponieważ nikt na siłę nie musi zachować ich przy życiu, aby miały pojawić się w kolejnym sezonie. Showrunner serialu uzasadnia decyzję o zakończeniu serialu w tym momencie faktem, że "nie chce zamienić go w to, co parodiował przez ostatnie pięć lat" – nie będzie więc przeciągania fabuły w nieskończoność. Dodatkowo serial wstępnie był planowany na 5 sezonów, o czym twórca informował już w 2020 roku.

Premiera piątego, finałowego sezonu The Boys odbędzie się w 2026 roku. Pierwsze cztery sezony są dostępne na platformie Amazon Prime Video.

