S.W.A.T. - ekipa serialu wraca na plan

Po pięciu miesiącach przerwy serial stacji CBS S.W.A.T. - jednostka specjalna powraca na plan po okresie zamknięcia spowodowanego pandemią, aby nakręcić 4. sezon produkcji. Ekipa projektu zawitała do Santa Clarita w Kalifornii, aby rozpocząć prace nad nowymi odcinkami. Jest to pierwszy, duży serial powstający dla amerykańskich stacji, który powrócił do produkcji. Dla przypomnienia jakiś czas temu serial został przesunięty z tegorocznego mid-season na jesienną ramówkę CBS z powodu zamknięcia produkcji programu Survivor.

S.W.A.T. opowiada historię sierżanta jednostki policji, który jest rozdarty pomiędzy lojalnością swoim przełożonym a lojalnością wobec ulicy. Sprawa komplikuje się, gdy mężczyzna musi prowadzić wyspecjalizowaną jednostkę taktyczną i egzekwować prawo w Los Angeles. Serial został zainspirowany filmem o tym samym tytule.