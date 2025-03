Doktor Doom stworzył swoich własnych Avengersów. Nie zgadniecie, kogo zwerbował

Fot. Marvel Comics/Kyle Hotz

Superior Avengers to nowy tie-in serii One World Under Doom. W komiksie Marvela sześciu złoczyńców, których imiona niegdyś wywoływały postrach wśród ludzi – Abominacja, Doktor Octopus, Ghost, Killmonger, Malekith i Onslaught – będą mieli stać się nowymi symbolami nadziei i pokoju.

Jak to możliwe? Doktor Doom, który już od jakiegoś czasu przygotowuje się, by przejąć władzę w komiksowym uniwersum Marvela, stworzył swoją własną „lepszą” wersję Avengersów. Kim są jednak ci dziwni nowi herosi? W komiksie Superior Avengers czytelnicy będą mieli poznać ich szokujący origin i prawdziwy cel, którym raczej nie jest ochrona ludzkości.

Superior Avengers zostało stworzone przez scenarzystę Steve'a Foxe'a i grafika Lukę Maresci. Wnętrze komiksu Marvela będzie zawierać również rysunki Kyle'a Hotza. To także on stworzył poniższe warianty okładek. Każda z nich przedstawia jednego z członków Superior Avengers, dzięki czemu możecie dokładnie przyjrzeć się każdemu z nich.

Superior Avengers #1 (wariant okładki)

Premiera komiksu Superior Avengers odbędzie się w USA w kwietniu 2025 roku.