S.W.A.T. znowu został skasowany. Teraz już definitywnie

Amerykańska telewizja CBS podjęła decyzję o skasowaniu serialu S.W.A.T.. Obecnie emitowany ósmy sezon będzie ostatnim, a trwające prace pozwolą na przygotowanie odpowiedniego finału.

Koniec S.W.A.T.

Źródła portalu Deadline podają, że to definitywny koniec i nic już tego nie zmieni. Nie będzie niespodziewanego zwrotu, jak wcześniej. Przypomnijmy, że CBS anulowało S.W.A.T. - jednostka specjalna w 2023 roku po sześciu sezonach, ale później zmieniło decyzję i zamówiło siódmy, finałowy sezon. Potem nastąpiła kolejna niespodzianka – w maju 2024 roku ogłoszono produkcję ósmego sezonu, choć początkowo nie informowano, że będzie on ostatni.

Według doniesień producenci z Sony Pictures Television nie prowadzili rozmów o ewentualnej kontynuacji. Gdy udało się uzyskać zamówienie na ósmy sezon, od początku planowano go jako zakończenie serii.

To kolejna znacząca decyzja o anulowaniu serialu podjęta przez CBS. Niedawno informowaliśmy o skasowaniu dwóch popularnych tytułów: FBI: International oraz FBI: Most Wanted. CBS robi miejsce na nowe produkcje, w tym seriale osadzone w światach hitów Fire Country oraz Zaprzysiężeni. Kolejnym serialem przeznaczonym do zakończenia jest Agentka McCall, która ma otrzymać szósty i finałowy sezon – w tej sprawie wciąż trwają rozmowy.