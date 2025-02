fot. materiały prasowe

Kapitan Ameryka 4, czyli Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, już na dniach wchodzi na ekrany kin. Disney opublikował nowy opis fabuły, który porządkuje kontekst tego, co widzimy w zwiastunach, i zapowiada konspirację w stylu hitu Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz.

Kapitan Ameryka 4 – opis fabuły

Po udanej misji w Meksyku Sam i jego towarzysz, Joaquin Torres/Falcon, zostają zaproszeni do Białego Domu na spotkanie z prezydentem Thaddeusem Rossem. Ten prosi Sama, by jako nowy Kapitan Ameryka odbudował Avengers. Szybko jednak dochodzi między nimi do konfliktu, gdy okazuje się, że mają odmienne wizje przyszłości. Podczas wieczornego szczytu światowych przywódców zostaje aktywowany program uśpionych agentów. Niektórzy goście, w tym pierwszy superżołnierz Isaiah Bradley, zaczynają atakować światowych liderów. Aby rozwikłać konspirację, Sam rozpoczyna śledztwo – bez zgody Rossa.

Harrison Ford wciela się w prezydenta Rossa, postać obecną w MCU od pierwszego filmu, którą przez lata grał zmarły William Hurt. Za kamerą stoi Julius Onah.

Premiera w kinach: 14 lutego.