Sąd odrzucił wniosek Romana Polańskiego o przywrócenie do Akademii Filmowej

fot. Adam Nurkiewicz

Rozprawa dotycząca sprawy przywrócenia Romana Polańskiego do Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej odbyła się w Los Angeles. Przypomnijmy, że reżyser Pianisty został usunięty z Akademii w 2018 roku. Miało to związek z przeszłością Polańskiego i oskarżeniem o gwałt na nieletniej. W 2019 roku twórca złożył pozew do sądu. Według Polańskiego Akademia nie przeprowadziła rzetelnego postępowania w sprawie jego oskarżeń i było to sprzeczne z regulaminem.

Sędzina Sądu Najwyższego w Los Angeles Mary Strobel w orzeczeniu podała, że Polański miał okazję przedstawienia wszelkich dowodów, które uznał za istotne. Adwokat Polańskiego, Harland Braun, zdradził w rozmowie z portalem Deadline, że reżyser nie ma teraz zamiaru się odwoływać od tej decyzji.