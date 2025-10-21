Kogo gra Sadie Sink w MCU? Nowy, mało znany typ

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Niemal codziennie pojawiają się nowe doniesienia i spekulacje na temat tego, w kogo wcieli się Sadie Sink w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Aktorka była już typowana do roli: Jean Grey, Gwen Stacy, Rachel Cole-Alvez, Carlie Cooper, Shathry czy Chameleona. Najświeższą plotką była ta mówiącą, że wcieli się w sidekicka Punishera, ale teraz okazało się, że prawdopodobnie ta rola przypadnie czarnoskórej aktorce. Kogo zatem może zagrać Sink? Jest nowy typ.

Zwiastun Spider-Mana 4 ma datę premiery? Marvel szykuje coś, czego jeszcze nie robił

Murphy's Multiverse poinformowało o tej plotce, a potem dodano, że jej postać nie jest "tym, na kogo wygląda." Później Murphy dodał, że Sink mogłaby zagrać Lili Hollister z komiksów.

fot. Marvel Comics

Lily przez jakiś czas randkowała z Harrym Osbornem i w ten sposób odkryła wyposażenie Zielonego Goblina. Nieumyślne przewrócenie chemikaliów należących do niego poskutkowało tym, że wchłonęła je w swoje ciało i mogła zmienić się w Menace. To pozwalało jej na zmianę formy, a z plotek wynika, że jej postać może mieć takie zdolności. Z biegiem lat stała się heroską o nazwie Queen Cat - swoistą wariacją bazującą na znacznie popularniejszej Black Cat: złodziejce, która skradła też niejednokrotnie serce Peterowi Parkerowi.