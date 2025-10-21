placeholder
Kogo gra Sadie Sink w MCU? Nowy, mało znany typ

Prawie co tydzień pojawiają się kolejne spekulacje na temat tego, kogo Sadie Sink gra w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Ostatnio padło na sidekicka Punishera, ale ta informacja może być przedawniona. Oto nowy, mało znany typ z komiksów.
Wiktor Stochmal
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Tu z kolei faworytką pozostaje znana ze Stranger Things Sadie Sink fot. materiały prasowe
Niemal codziennie pojawiają się nowe doniesienia i spekulacje na temat tego, w kogo wcieli się Sadie Sink w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Aktorka była już typowana do roli: Jean Grey, Gwen Stacy, Rachel Cole-Alvez, Carlie Cooper, Shathry czy Chameleona. Najświeższą plotką była ta mówiącą, że wcieli się w sidekicka Punishera, ale teraz okazało się, że prawdopodobnie ta rola przypadnie czarnoskórej aktorce. Kogo zatem może zagrać Sink? Jest nowy typ.

Zwiastun Spider-Mana 4 ma datę premiery? Marvel szykuje coś, czego jeszcze nie robił

Murphy's Multiverse poinformowało o tej plotce, a potem dodano, że jej postać nie jest "tym, na kogo wygląda." Później Murphy dodał, że Sink mogłaby zagrać Lili Hollister z komiksów.

nullfot. Marvel Comics

Lily przez jakiś czas randkowała z Harrym Osbornem i w ten sposób odkryła wyposażenie Zielonego Goblina. Nieumyślne przewrócenie chemikaliów należących do niego poskutkowało tym, że wchłonęła je w swoje ciało i mogła zmienić się w Menace. To pozwalało jej na zmianę formy, a z plotek wynika, że jej postać może mieć takie zdolności. Z biegiem lat stała się heroską o nazwie Queen Cat - swoistą wariacją bazującą na znacznie popularniejszej Black Cat: złodziejce, która skradła też niejednokrotnie serce Peterowi Parkerowi.

Sadie Sink i Mark Ruffalo na pierwszych materiałach z planu Spider-Mana 4

Sadie Sink i Mark Ruffalo na pierwszych materiałach z planu Spider-Mana 4
Źródło: comicbookmovie.com

Powiązane filmy
2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy
Powiązane osoby

