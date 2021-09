Pierwszy raz w historii Szkoły Filmowej w Łodzi na reżyserię dostały się same kobiety

fot. wikimedia commons, HuBar

Łódzka Szkoła Filmowa została założona w 1948 roku. Portal lodz.wyborcza.pl donosi, że po raz pierwszy w historii tej szkoły, na reżyserię dostały się same kobiety. W tym roku dostępnych na reżyserię było siedem miejsc i wszystkie trafiły do kobiet. Nie jest to jednak dziełem przypadku, zwyczajnie wszystkie osiągnęły najwięcej punktów na etapie rekrutacji.

Pisze o tym między innymi producentka filmowa, Marta Habior na swoim Twitterze. Chętnych w tym roku było 160 osób, co daje 23 osoby ubiegające się o jedno wolne miejsce. Portal Onet.pl cytuje wypowiedź Andrzeja Sapija, reżysera i członka komisji egzaminacyjnej, który zauważa, że "szkoła wpisuje się w pewne trendy i przemiany kulturowe" i dodaje, że w komisji egzaminacyjnej była tylko jedna kobieta, ale podkreśla, że celem nie było przyjęcie wyłącznie kobiet, wybrane kandydatki okazały się po prostu najlepsze w złożonym i trudnym procesie rekrutacji.

