TUDUM - zwiastun imprezy Netflix. Jacy gości będą promować seriale i filmy?

TUDUM to wirtualne wydarzenie Netflixa, który jest nazywane globalny wydarzeniem fanów platformy. Nazwa tego eventu pochodzi od dźwięku, który pojawia się wraz z logiem Netflixa. Opublikowano oficjalny zwiastun, który pokazuje gwiazdy, które będą promować swoje filmy i seriale. Widać, że Netflix ściągnął największe nazwiska związane z platformą. Henry Cavill, Dwayne Johnson, Charlize Theron, Idris Elba, Chris Hemsworth i wielu innych.

TUDUM - zwiastun

Wydarzenie odbędzie się w sieci już 25 września. Podczas niego twórcy będą promować ponad 70 tytułów i - co ważne - publikować pierwsze materiały. Wiele wskazuje na to, że obok nowych wideo o 2. sezonie Wiedźmina, możemy liczyć na pierwsze zwiastuny seriali Cowboy Bebop, Stranger Things 4 czy Wikingowie: Walhalla. Być może też zobaczymy pierwsze materiały z nowego serialu Wiedźmin: Rodowód krwi, do którego zdjęcia już trwają. Celem organizatorów z Netflix jest danie fanom dobrej rozrywki.

Start imprezy 25 września o 18:00 czasu polskiego. Będzie można oglądać streaming na YouTubie Netflixa.

TUDUM

Pełna lista promowanych tytułów:

Więcej informacji na oficjalnej stronie TUDUM.com.