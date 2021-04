Samsung wypuszcza na polski rynek trzy serie soundbarów na 2021 rok

W 2021 roku o naszą uwagę zawalczą trzy serie soundbarów od Samsunga, każda skierowana do innej grupy odbiorców. Topowa linia Q ma przykuć uwagę najbardziej wymagających widzów, którzy chcą otoczyć się przestrzennym brzmieniem i poczuć tak, jakby znajdowali się w samym sercu filmowej akcji. Designerska linia S sprawdzi się w niewielkich pomieszczeniach, zaś budżetowe urządzenia z linii A sprawdzą się w rękach mniej wymagających widzów.

W skład serii A na 2021 rok wejdą trzy modele o symbolach A650, A550 oraz A450. Każdy z nich odda nam do dyspozycji centralną belkę oraz głośnik niskotonowy. Poszczególni przedstawiciele tej linii produktowej różnią się od siebie deklarowaną mocą wyjściową oraz dostępnością technologii poprawiających jakość ścieżki dźwiękowej.

Najniższy model A450 wybrzmiewa z mocą 300 W i pozwoli skorzystać z Tryby Gry. Jego zadaniem będzie wzbogacenie ścieżki dźwiękowej tytułów konsolowych i pecetowych. Z kolei Bass Boost podbije niskie tony, aby dodać głębi filmom, serialom oraz grom. 410-watowy model A550 wyposażono dodatkowo w technologię wirtualizacji dźwięku przestrzennego DTS Virtual:X oraz złącze HDMI, zaś A650 przy takiej samej mocy pozwoli skorzystać z potencjału dodatkowego centralnego głośnika podbijającego filmowe dialogi.

Źródło: Samsung

Soundbary z linii S przykuwają uwagę przede wszystkich swoim wzornictwem - pokryto je wysokiej jakości tkaniną w kolorze czarnym (S60A) bądź białym (S61A). To sprzęt skrojony z myślą o tych, którzy poszukują belki dźwiękowej o kompaktowym rozmiarze i eleganckim wzornictwie. Urządzenia nie dysponują zewnętrznym głośnikiem niskotonowym, mogą za to pochwalić się obecnością technologii Acoustic Beam. Ta wykorzystuje Boczne Głośniki Tubowe do reprodukcji przestrzennego brzmienia poprzez odbijanie fal akustycznych od sufitu.

Seria S sprawdzi się także w roli narzędzia do słuchania muzyki. Za sprawą funkcji Dotknij i Odtwórz pozwoli błyskawicznie sparować soundbar z urządzeniem mobilnym. Wystarczy tylko przytknąć smartfona do obudowy, aby rozpocząć przesyłanie muzyki z dowolnej aplikacji mobilnej.

Źródło: Samsung

Najbardziej zaawansowane egzemplarze znajdziemy za to w serii Q, która według Samsunga ma stanowić naturalne dopełnienie topowych telewizorów Neo QLED oraz QLED. Wszystkie urządzenia z tej linii (Q600A, Q700A, Q800A, Q900A i Q950A) dysponują technologią Acoustic Beam, systemem automatycznej adaptacji dźwięku wzmacniającym dialogi oraz systemem symultanicznego odtwarzania ścieżki audio z soundbara oraz telewizora (Q-Symphony). Podobnie jak w przypadku linii S, tu również skorzystamy z funkcji Dotknij i Odtwórz do błyskawicznego parowania urządzenia ze smartfonem.

Modele od Q700A wzwyż wyposażono ponadto w technologię AirPlay 2 do komunikacji z urządzeniami Apple, złącze HDMI eARC oraz moduł Wi-Fi do sparowania soundbara z telewizorem. Do dyspozycji otrzymamy również funkcję Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni, która skalibruje brzmienie do warunków akustycznych konkretnego pomieszczenia.

Samsung Q700A

Wraz z serią Q800A wprowadzono większy 8-calowy głośnik niskotonowy oraz system Aktywnego Wzmacniacz Głosu. Jego rolą jest czasowe podbijanie głośności dialogów w momencie, w którym nagle pojawi się dodatkowe źródło hałasu np. szum pracującego odkurzacza. Sounbar po wykryciu zakłóceń samoczynnie pogłośni ścieżkę audio, a następnie przywróci ją do wyjściowej wartości, kiedy hałas ustanie.

Najwyższe modele zamienią nasz salon w małą salę kinową. Q900A odtworzy dźwięk przestrzenny w formacie 7.14 i automatycznie skalibruje brzmienie głośnika niskotonowego. Z kolei w zestawie Q950A znajdziemy dodatkowe tylne kolumny bezprzewodowe wzbogacające scenę audio. Po sparowaniu ich z soundbarem filmy i seriale odpalimy przy wykorzystaniu formatu dźwięku 11.1.4. Dzięki temu będziemy w stanie precyzyjnie zlokalizować kierunek, z którego rozchodzą się dźwięki w przestrzeni.