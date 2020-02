Samsung Galaxy S20 i Galaxy Z Flip zawalczą o naszą uwagę

Pierwsza tegoroczna konferencja Samsung Unpacked nie była zbyt dużym zaskoczeniem. W ostatnich tygodniach do sieci przedostało się mnóstwo przecieków opisujących premierowe urządzenia w najdrobniejszych szczegółach. Specyfikacja, możliwości i wygląd linii Galaxy S20 oraz Galaxy Z Flip były znane na długo przed wkroczeniem na scenę przedstawicieli koreańskiej korporacji. Mimo to nie można lekceważyć tej konferencji – to pierwszy tegoroczny pokaz topowych technologii mobilnych, który spróbuje narzucić narrację innym producentom smartfonów.

Samsung Galaxy Z Flip – rewolucji ciąg dalszy

Podobnie jak podczas ubiegłorocznej konferencji Samsung Unpacked, tak i w tym roku publiczność rozgrzano pokazem smartfona wyposażonego w elastyczny ekran. Jednak w przeciwieństwie do Galaxy Folda model Galaxy Z Flip jest sprzętem skierowanym przede wszystkim do klienta konsumenckiego, a nie biznesowego – panoramiczny ekran powinien sprawdzić się we współpracy z grami mobilnymi i serwisami VoD, czyli w zadaniach, z którymi Fold nie radził sobie najlepiej ze względu na nietypowe proporcje.

Ciekawie prezentuje się zawias, który działa tak, jak te spotykane w laptopach, tzn. blokuje się dokładnie w takiej pozycji, w jakiej go ustawimy. Ułatwi to wykonywanie wielu codziennych czynności – po postawieniu w trybu „laptopa” górna część ekranu może np. zostać wykorzystania do oglądania transmisji, a dolna do komentowania relacji. Ustawiając telefon w taki sposób z łatwością przeprowadzimy także wideorozmowy ze znajomymi.

Samsung Galaxy Z Flip

Specyfikacja Galaxy Z Flip:

Ekran 6,7” FHD+

6,7” FHD+ Aparat przedni 10 MP / F2.4

10 MP / F2.4 Aparat główny 12 MP / F2.2 / 123˚+ 12 MP / F1.8 / 78˚

12 MP / F2.2 / 123˚+ 12 MP / F1.8 / 78˚ Procesor Snapdragon 855

Snapdragon 855 RAM 8 GB

8 GB Pamięć wewnętrzna 256 GB

256 GB Bateria 3300 mAh

3300 mAh Rozmiar po złożeniu 73,6 x 87,4 x 17,3 mm

73,6 x 87,4 x 17,3 mm Rozmiar po rozłożeniu 73,6 x 167,3 x 7,2mm

73,6 x 167,3 x 7,2mm Waga 179 g

Samsung Galaxy S20 – ewolucja w stronę sieci wysokich prędkości

Podobnie jak w Galaxy Foldzie, tu również znajdziemy drugi, dodatkowy wyświetlacz na obudowie. Ten jednak jest znacznie mniejszy, przypomina swoim rozmiarem układ fotograficzny. Posłuży m.in. do wyświetlania powiadomień czy podglądu aparatu podczas wykonywania selfie głównym obiektywem.

Przecieków na temat Galaxy S20 było tak dużo, że prezentacja tych sprzętów podczas konferencji była tylko formalnością. W tym roku Samsung zdecydował się na wprowadzenie kilku małych zmian w nazewnictwie. Porzucono dotychczasową linię wydawniczą i w miejscu Galaxy S11 pojawił się Galaxy S20. W ubiegłym roku zobaczyliśmy modele S10e, S10 oraz S10+, a w tym roku linia produktowa składa się z modeli S20, S20+ i S20 Ultra. To jednak tylko kosmetyka, najważniejsze zmiany zaszły w sposobie funkcjonowania urządzeń.

Zdążyliśmy przyzwyczaić się do tego, że każda kolejna linia smartfonów klasy premium wynosi fotografię mobilną na nowy poziom. Nie inaczej jest i w tym roku. Samsung postawił na rozdzielczość 8K, dlatego nowe smartfony pozwolą rejestrować filmy w tej rozdzielczości i udostępniać je na telewizorach QLED 8K oraz w serwisie YouTube. Umożliwiono również przechwytywanie poszczególnych klatek z filmów 8K, dzięki czemu użytkownik może wyciągnąć z nagrania interesujący go fragment i przerobić go na zdjęcie o zadowalającej jakości.

Smartfony Galaxy S20 będą także zdolne do fotografowania przy wykorzystaniu wszystkich obiektywów jednocześnie - po zwolnieniu spustu migawki sprzęt zaprezentuje nam te zdjęcia, które jego zdaniem wygląda najlepiej. Poprzeczkę podniesiono również w kontekście rozdzielczości – modele Galaxy S20 oraz Galaxy S20+ fotografują przy 64 megapikselach, a S20 Ultra przy 108 megapikselach. Zwiększenie rozdzielczości i rozmiaru matryc pozwoliło poprawić funkcjonowanie aparatów przy słabych warunkach oświetleniowych – po zmroku Galaxy S20 Ultra złączy 9 pikseli w jeden, dzięki czemu zrobi jasne i ostre zdjęcia o rozdzielczości 12 megapikseli. To rozdzielczość wystarczająca do zrobienia dobrej jakości odbitek.

Samsung nawiązał także szereg współprac partnerskich, które mają zaowocować zwiększeniem funkcjonalności linii Galaxy S20. Najgłośniejsza z nich dotyczy współpracy z Netflixem. Serwis w ramach umowy partnerskiej będzie dostarczać posiadaczom urządzeń z linii Galaxy dodatkowe treści zakulisowe z popularnych produkcji. W pierwszej kolejności w ręce użytkowników trafią materiały zrealizowane na planach takich serii jak Narcos, Sintonia, Szkoła dla elity czy Netflix is a Joke, a w przyszłości do tego grona dołączą kolejne produkcje. Netflix został także zintegrowany z oprogramowaniem Samsunga, dzięki czemu będziemy mogli wyszukiwać filmy i seriale z biblioteki m.in. za pośrednictwem asystenta głosowego Bixby. Asystent zostanie zsynchronizowany także ze Spotify, dzięki czemu łatwiej dobierzemy muzykę do naszego nastroju, a dzięki funkcji Music Share łatwiej prześlemy ją do systemów auto w samochodach czy na kilka głośników.

Samsung Galaxy S20

Samsung zadbał także o miłośników gier mobilnych i we wszystkich modelach Galaxy S20 znajdziemy wyświetlacze odświeżane z częstotliwością 120 Hz, które zapewnią płynniejszą rozgrywkę. A dzięki współpracy z Microsoftem na tych telefonach zagramy w mobilną wersję wyścigów Forza Street. W przyszłości posiadacze urządzeń od koreańskiego producenta mają zyskać dostęp do kolejnych xboksowych produkcji. Z kolei inżynierowie AKG pomogli przy pracach nad gamingowym systemem audio, który pozwoli zanurzyć się w pełni immersyjnej ścieżce dźwiękowej.

Firma pokazała także nowe słuchawki wyposażone w dwa głośniki – jeden odpowiedzialny za produkcję wysokich, a drugi niskich dźwięków, dzięki czemu będą brzmieć lepiej niż ich pierwowzór. Słuchawki skrywają także trzy mikrofony, które mają zapewnić, że nawet podczas prowadzenia rozmów w głośnym otoczeniu będziemy dobrze słyszani przez naszego rozmówcę. Potwierdziły się także plotki o wydłużonym czasie pracy na baterii – nowe słuchawki przepracują bez ładowania do 11 godzin, a etui wydłuży ten czas o kolejne 11 godzin.

Specyfikacja smartfonów z linii Samsung Galaxy S20:

Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra Ekran 6,2", 3200 x 1440 6,7", 3200 x 1440 6,9", 3200 x 1440 Aparat przedni 10 MP / F2.2 40 MP / F2.2 Aparat główny 12 MP / F1.8 + 64 MP / F2.0 + ultraszerokokątny 12 MP / F2.2 12 MP / F1.8 + 64 MP / F2.0 + ultraszerokokątny 12 MP / F2.2 + aparat ToF do pomiaru głębi ostrości 108 MP / F1.8 + 48 MP / F3.5 + ultraszerokokątny 12 MP / F2.2 + aparat ToF do pomiaru głębi ostrości Procesor Exynos 990 RAM 8 GB 8 GB (LTE) / 12 GB (5G) 12 GB Pamięć wewnętrzna 128 GB Bateria 4000 mAh 4500 mAh 5000 mAh Rozmiar 69,1 x 151,7 x 7,9 mm 73,7 x 161,9 x 7,8 mm 76,0 x 166,9 x 8,8 mm Waga 163 g 186 g (LTE) / 188 g (5G) 220 g (LTE) / 222 g (5G)

Samsung Galaxy S20 i Galaxy Z Flip – ceny i dostępność

Samsung Galaxy Z Flip będzie sprzedawany w Polsce w dwóch wersjach kolorystycznych, czarnej i fioletowej, w cenie 6600 zł. Przedsprzedaż rozpoczyna się 11 lutego o godzinie 21:00 i potrwa do końca 20 lutego. Sprzęt pojawi się w powszechnej dystrybucji dzień później, 21 lutego.

Przedsprzedaż linii Samsung Galaxy S20 rusza 11 lutego o godzinie 21:00 i potrwa do 8 marca. Osoby, które zamówią w tym terminie model Galaxy S20+ bądź S20 Ultra, otrzymają za darmo słuchawki Galaxy Buds+. Linia Galaxy S20 zadebiutuje w polskich sklepach 13 marca w następujących cenach:

Samsung Galaxy S20 (LTE / 8 GB RAM / 128 GB) - 3949 zł

Samsung Galaxy S20+ (LTE / 8GB RAM / 128 GB) - 4399 zł

Samsung Galaxy S20+ (5G /12 GB RAM / 128 GB - 4849 zł

Samsung Galaxy S20 Ultra (5G / 12 GB RAM / 128 GB) - 5999 zł

Słuchawki Galaxy Buds+ wyceniono na 149 dolarów, polski oddział Samsunga nie poinformował jeszcze, ile przyjdzie nam za nie zapłacić na naszym rynku.