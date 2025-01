Pierwsze zdjęcia z Good American Family i data premiery. Niepokojąca historia o adopcji na faktach

fot. Hulu

Powstaje nowy serial dla Hulu, którego oficjalna nazwa została zmieniona. Pojawiły się również pierwsze zdjęcia z produkcji oraz data premiery. Kiedy będzie można obejrzeć nadchodzący serial?

Pierwsze zdjęcia z Good American Family

Good American Family, wcześniej zatytułowane Orphan, co uległo obecnie zmianie, powstaje dla Hulu i będzie miało swoją premierę 19 marca 2025 roku. Wówczas zadebiutują dwa odcinki, a co tydzień pojawią się kolejne. Łącznie będzie ich osiem, a całość powinna pojawić się na polskim Disney+, choć nie zostało to jeszcze potwierdzone.

Za serial odpowiedzialna jest Katie Robbins oraz Sarah Sutherland. W głównej roli wystąpi Ellen Pompeo pełniąca też rolę producentki wykonawczej. W obsadzie znajduje się również: Mark Duplass, Imogen Reid. Dulé Hill, Christina Hendricks, Sarayu Blue oraz Jenny O’Hara. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia.

Good American Family - o czym jest?

Historia opowiada o parze, która adoptuje dziewczynkę z wyjątkową odmianą karłowatości. Zaczynają wychowywanie jej u boku pozostałej trójki swoich biologicznych dzieci. Wówczas na jaw wychodzi tajemnica związana z jej prawdziwym wiekiem i przeszłością. Oboje zaczynają podejrzewać, że dziewczyna nie jest tym za kogo się podaje. Zaczynają chronić rodzinę przed córką, którą uważają za zagrożenie, ona z kolei toczy walkę z własną przeszłością i przyszłością.

Historia jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami.