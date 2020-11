Samsung Galaxy S21 - wyciekła specyfikacja, seria Galaxy Note zagrożona

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zdjęcie: Samsung

Karuzela samsungowych przecieków rozkręca się na dobre. Serwis Android Police pozyskał szczegółowe informacje na temat specyfikacji najnowszych urządzeń z linii Galaxy S21. Na początku przyszłego roku do dystrybucji trafią trzy urządzenia napędzane procesorem Snapdragn 875 bądź Exynos 2100, w zależności od regionu sprzedażowego. I co ciekawe, według przecieków nowy Exynos ma być co najmniej tak dobry, jak układ od firmy Qualcomm. Jeśli te plotki okażą się prawdą, będzie to oznaczać, że do Europy trafi „ten lepszy” Samsung Galaxy S21.

Największe różnice pomiędzy S21, S21+ oraz S21 Ultra związane są z ich rozmiarem oraz układem optycznym. Najmniejszy model będzie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,2”, w S21+ znajdziemy panel 6,7”, a w największym modelu S21 Ultra ekran 6,8". Każdy z nich ma odświeżać się z częstotliwością 120Hz, ale najdroższy model zaoferuje coś ekstra – ma być kompatybilny z rysikiem S Pen. Sam gadżet nie będzie dostarczany z tym telefonem, ale producent chce sprzedawać obudowy do S21 Ultra ze zintegrowanym stylusem.

Nie można wykluczyć, że jest to pierwszy krok na drodze do wygaszania linii Galaxy Note, której największym wyróżnikiem na tle urządzeń Galaxy S jest wspomniany rysik. Być może Samsung nie zdecydował się na zintegrowanie go bezpośrednio z S21 Ultra, aby wybadać rynek i sprawdzić, czy posiadacze tego modelu chętnie zakupią specjalną biznesową obudowę. Jeśli tak, tegoroczne Note’y mogą być ostatnimi, jakie ujrzą światło dzienne.

Dzięki uprzejmości informatorów poznaliśmy także specyfikację układu optycznego nadchodzących urządzeń. Modele S21 oraz S21 będą korzystały z trzech aparatów: głównego i ultraszerokokątnego o rozdzielczości 12 MP oraz teleobiektywu 64 MP. Posiadacze najdroższego modelu skorzystają z czterech obiektywów: głównego pracującego w rozdzielczości 108 MP, ultraszerokokątnego 12 MP oraz dwóch teleobiektywów 10 MP oferujących optyczny zoom o wartościach x3 oraz x10. Wszystkie telefony nagrają filmy 4K w 60 klatkach oraz 8K w 30 klatkach.

Model S21 Ultra na tle tańszych modeli wyróżnia się także zastosowaniem szybszego modułu łączności bezprzewodowej, Wi-Fi 6E. Samsung Galaxy S21 oraz S21+ będą korzystać z modułu Wi-Fi 6.

Zobacz także:

Do powyższych informacji warto podejść z odpowiednim dystansem, gdyż mamy tu do czynienia jedynie z przeciekami, a nie potwierdzoną specyfikacją. O tym, co dokładnie zaoferuje nam seria Galaxy S21, dowiemy się w pierwszych miesiącach 2021 roku.