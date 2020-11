Samsung Smart Monitor – inteligentny monitor do pracy i oglądania filmów

Źródło: Samsung

Posiadacze inteligentnych telewizorów zdążyli przyzwyczaić się do tego, że ich sprzęt po podpięciu do internetu zyskuje supermoce i pozwala korzystać z szeregu usług VoD. Pod koniec roku zadebiutują monitory komputerowe o podobnym potencjale. Samsung zaprezentował światu inteligentne urządzenia z linii Smart Monitor napędzane autorskim systemem Tizen OS, dobrze znanym z telewizorów tego producenta.

Nowa seria składa się z trzech modeli, które różnią się od siebie zarówno rodzajem matrycy, jak i dostępnymi złączami. Samsung Smart Monitor M5 to urządzenia pracujące w rozdzielczości FullHD wyposażone w dwa porty HDMI 2.0 oraz dwa złącza USB-A 2.0, dostępne w rozmiarach 27” oraz 32”. Z kolei Samsung Smart Monitor M7 do 32-calowiec pracujący w rozdzielczości 4K wyposażony trzy porty USB-A 2.0 oraz dodatkowy port USB-C umożliwiający podpięcie i jednoczesne zasilenie laptopa.

Tym, co wyróżnia linię Smart Monitor na tle konkurentów, jest wspomniany system operacyjny. Po podłączeniu monitora do domowej sieci Wi-Fi będziemy mogli korzystać z serwisów VoD pokroju Apple TV, HBO GO, Netflix czy YouTube bez konieczności uruchamiania komputera. Do dyspozycji otrzymamy także asystentów Alexa, Bixby 2.0 oraz Google Assistant, które posłużą do obsługi głosowej urządzenia. Smart Monitor wyposażono również w technologię AirPlay 2 pozwalającą przesyłać obraz z urządzeń Apple i przystosowano do klonowania obrazu z urządzeń z Androidem. Miłośnicy kina z pewnością docenią kompatybilność matryc ze standardem HDR10 poszerzającego przestrzeń barwną wyświetlanych produkcji.

Samsung Smart Monitor

Ale to nie wszystko, na co stać tego inteligencika, gdyż Samsung Smart Monitor doskonale sprawdzi się także w zastosowaniach biurowych. Po sparowaniu myszki i klawiatury za pośrednictwem modułu Bluetooth 4.2 będziemy mogli połączyć się z wirtualną maszyną obsługującą Office’a 365. A za sprawą technologii DeX sparujemy z nim kompatybilne telefony Samsunga, aby wyświetlić Androida na pełnym ekranie w pecetowej odsłonie. W łączeniu urządzeń pomoże moduł NFC umieszczony w ramce monitora.

Samsung wycenił 27-calowy model Smart Monitor M5 na 230 dolarów, a jego 32-calową odsłonę na 280 dolarów. Za Smart Monito M7 32" zapłacimy z kolei 400 dolarów. Wszystkie urządzenia mają zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku.