Samsung Galaxy Tab S8 - nadchodzą odświeżone tablety od Samsunga

Źródło: Samsung

Podczas pierwszej tegorocznej konferencji z cyklu Unpacked firma Samsung zaprezentowała nowe tablety z Androidem z linii Galaxy Tab S8. Podobnie jak w przypadku debiutujących właśnie smartfonów Galaxy S22, tak i tu otrzymamy do dyspozycji trzy urządzenia, które różnią się między sobą rozmiarem oraz złożonością układu optycznego. Samsung przygotował dla nas 11-calowy model Tab S8, 12,4-calowy Tab S8+ oraz 14,6-calowy Tab S8 Ultra skierowany do najbardziej wymagających odbiorców.

Sercem wszystkich urządzeń jest najnowszy układ mobilny firmy Qualcomm, Snapdragon 895 współpracujący maksymalnie z 16 GB pamięci RAM. Tablety powstawały w czasie kryzysu pandemicznego, który skierował społeczeństwo na tory nauki oraz edukacji zdalnej, dlatego zaprojektowano je w taki sposób, aby możliwie jak najlepiej wpisywały się w potrzeby użytkowników aktywnie korzystających z internetu na wielu płaszczyznach.

Mamy tu do czynienia z pierwszymi tabletami Galaxy przystosowanymi do obsługi technologii łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6E oferującej dwukrotnie wyższą przepustowość w porównaniu do układów Wi-Fi 6. W sprzedaży będą dostępne również modele z modułem 5G, które pozwolą na sprawną komunikację wszędzie tam, gdzie mamy dostęp do sieci komórkowej piątej generacji.

Samsung Galaxy Tab S8 - trzy wersje kolorystyczne

Inżynierowie zdecydowali się zaimplementować w serii Tab S8 ultraszerokokąne aparaty przednie współpracujące z systemem trzech mikrofonów oraz systemem automatycznego kadrowania obrazu, aby ułatwić prowadzenie wideokonferencji. Wszystkie modele przystosowano do współpracy z rysikiem S Pen, który znajdziemy w zestawie. Obsługują także system Samsung DeX upodabniający androidowi interfejs do wyglądu pecetowego systemu operacyjnego. To wszystko w parze z pojemną baterią ma zagwarantować, że sprzęt sprawdzi się jako wszechstronne narzędzie do pracy i rozrywki.

Tym co w głównej mierze odróżnia od siebie poszczególne urządzenia, jest typ i rozmiar zastosowanego wyświetlacza. W najmniejszym 11-calowym Galaxy Tab S8 znajdziemy panel LCD, zaś w Tab S8+ oraz Tab S8 Ultra zamontowano matryce Super AMOLED w rozmiarze odpowiednio 12,4” oraz 14,6”. Według Samsunga ten największy model ma sprawdzić się w rękach tych użytkowników, którzy często pracują z wieloma aplikacjami jednocześnie i potrzebują dużej przestrzeni roboczej.

Model Ultra dysponuje podwójnym przednim układem optycznym z obiektywem szerokokątnym 12 MP i ultraszerokokątnym 12 MP. W tabletach Galaxy Tab S8 oraz S8+ znajdziemy wyłącznie jeden ultraszerokokątny aparat 12 MP.

Samsung Galaxy Tab S8

Mimo iż Samsung podczas prezentacji serii Galaxy Tab S8 często wspominał o produktywności, tablety powinny sprawdzić się także w rękach tych, którzy poszukują urządzeń z dużym ekranem, które będą wykorzystywać wyłącznie w celach rozrywkowych. Wspomniane już moduły 5G oraz Wi-Fi 6E pozwolą w pełni wykorzystać potencjał cloud gamingu, a cztery głośniki obsługujące technologię Dolby Atmos wypełnią pomieszczenie przestrzennym brzmienie podczas odtwarzania filmów czy odpalania gier.

Przedsprzedaż nowych tabletów potrwa od 9.02 do 24.02. Modele Galaxy Tab S8 oraz S8+ będą sprzedawane z etui Book Cover Slim, a S8 Ultra z Book Cover Keyboard z szerokimi klawiszami oraz szklanym t0uchpadem.

Galaxy Tab S8 Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8 Ultra Ekran 11" LCD, 120 Hz 12,4" Super AMOLED, 120 Hz 14,6" Super AMOLED, 120 Hz Aparat główny - 13 MP główny

- 6 MP ultraszerokokątny Aparat przedni 12 MP ultraszerokokątny - 12 MP ultraszerokokątny

-12 MP szerokokątny Pamięć 128 GB 128/256 GB 128/256/512 GB RAM 8 GB 8/12/16 GB Procesor Qualcomm Snapdragon 895 Bateria 8000 mAh 10 900 mAh 11 200 mAh Łączność 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth v 5.2 Czytnik linii papilarnych W przycisku bocznym Pod wyświetlaczem

Ceny modeli Wi-Fi:

Galaxy Tab S8 8/128 GB - 3499 zł,

Galaxy Tab S8+ 8/128 GB - 4399 zł,

Galaxy Tab S8 Ultra 8/128 GB - 5299 zł,

Galaxy Tab S8 Ultra 12/256 GB - 5799 zł,

Galaxy Tab S8 Ultra 16/512 GB - 6699 zł.

Ceny modeli 5G:

Galaxy Tab S8 8/128 GB - 4199 zł,

Galaxy Tab S8+ 8/128 GB - 4399 zł,

Galaxy Tab S8+ 12/256 GB - 5299 zł,

Galaxy Tab S8 Ultra 8/128 GB - 5999 zł,

Galaxy Tab S8 Ultra 12/256 GB - 6499 zł,

Galaxy Tab S8 Ultra 16/512 GB - 7399 zł.

