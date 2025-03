Czy Kingpin pojawi się w Spider-Man 4? Vincent D'Onofrio odpowiedział na plotki!

Marvel/Sony/Screen Rant

Vincent D'Onofrio zadebiutował jako Winston Fisk/Kingpin w MCU w serialu Hawkeye, a w Daredevil: Odrodzenie jego postać wróciła do Nowego Jorku, by zostać burmistrzem miasta i walczyć z superbohaterami broniącymi miasta. To może oznaczać kłopoty przede wszystkim dla Spider-Mana.

Plotka, że Kingpin ma pojawić się w Spider-Manie 4, krążyła w Internecie już od dawna. Wczoraj media społecznościowe obiegła informacja, że Vincent D'Onofrio rzekomo został obsadzony w tym filmie u boku Sadie Sink. Aktor postanowił się do tego odnieść w komentarzu.

Spider-Man 4 – wypowiedź Vincenta D'Onofrio

To prawda? Nikt mi o tym nie powiedział.

Prawdopodobnie plotki o połączeniu jakoś Spider-Mana 4 z Daredevil: Odrodzenie są więc fałszywe. Z racji, że film pojawi się w kinach pomiędzy Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars, bardzo możliwe, że historia będzie miała spory związek z Multiwersum i nie zostanie osadzona po prostu w Nowym Jorku. Aktorzy związani z Daredevilem już wcześniej mówili, że nie dostali żadnej informacji o potencjalnym występie w kolejnej odsłonie Pajączka – raczej nie zobaczymy więc walki z Kingpinem ani współpracy Petera Parkera z Mattem Murdockiem.

Premiera kinowa filmu Spider-Man 4 w Polsce została zaplanowana na 24 lipca 2026 roku.