Samsung przedstawia ofertę telewizorów na rok 2020

W trakcie Samsung Forum 2020 zaprezentowane zostały telewizory i sprzęty audio tego producenta, które trafią na rynek w 2020 roku. Wśród nich znalazła się m.in. seria QLED 8K, kolejne modele QLED 4K i Crystal UHD oraz telewizory lifestyle. Produkty te mają "odpowiadać na potrzeby zmieniającego się stylu życia użytkownikków".

Flagowym modelem Samsunga na rok 2020 jest QLED 8K Q950TS, oferujący wysoką jakość obrazu i dźwięku, nowoczesny design oraz sztuczną inteligencję. Do Europy trafi on w trzech wariantach - 65, 75 oraz 85 cali. Na uwagę zasługuje tu również Infinity Screen - ekran, który zajmuje aż 99% powierzchni urządzenia, co ma jeszcze bardziej zwiększyć doznania towarzyszące seansom.

Inny model 8K - Q800T to zaś propozycja dla osób o różnych potrzebach. Na rynek trafi on w kilku wariantach o przekątnych ekranu od 55 do aż 82 cali, co pozwoli na dopasowanie go do dowolnego wnętrza.

Samsung nie zapomina też o linii QLED 4K - ta nadal ma być kluczowa w portfolio firmy. Tegoroczne modele Q60T, Q70T, Q80T, Q90T i Q95T – dostępne są z ekranami o przekątnych od 43 do 85 cali.

Weszliśmy w nową dekadę inteligentnych telewizorów, a ten rok przyniesie jeszcze więcej możliwości w zakresie ich personalizacji. Linia telewizorów i urządzeń audio na rok 2020 jest wszechstronna, inteligentna i wciągająca jak nigdy dotąd i została dopasowana do różnych stylów życia i potrzeb widzów – powiedział Nathan Sheffield, Head of TV and Sound Devices, Samsung Europe.

W tegorocznej ofercie zdecydowanie wyróżnia się też telewizor The Serif, który przyciąga wzrok designem. Ten model dostępny będzie w dwóch wariantach kolorystycznych (Cloud White i Cotton Blue) i wersjach 43, 49 oraz 55 cali.