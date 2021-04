Nowe designerskie telewizory Samsung The Frame 2021 trafiły do Polski

Źródło: Samsung

Jednym z najważniejszych produktów w designerskim portfolio telewizyjnym Samsunga na 2021 rok będą odbiorniki z linii The Frame. Sprzęt ten ma być połączeniem klasycznego telewizora oraz nośnika sztuki – dzięki wymiennym, smukłym ramkom oraz Trybowi Sztuka posłuży do wyświetlania prac słynnych artystów.

Największe zmiany w stosunku do ubiegłorocznego modelu dostrzeżemy w konstrukcji obudowy – projektantom udało się odchudzić wyświetlacz aż o 46%, dlatego nowy The Frame lepiej licuje się ze ścianą. Zwiększono także wewnętrzną pojemność urządzenia z 500 MB do 6 GB, dzięki czemu tegoroczny model pomieści do 1200 plików graficznych w rozdzielczości 4K.

Odświeżony The Frame wykorzystuje do wyświetlania obrazu technologię QLED znaną z topowych telewizorów Samsunga oraz system podświetlenia Dual LED poprawiający głębię oraz kontrast obrazu. Klienci otrzymują do dyspozycji procesor wspomagany sztuczną inteligencją wyspecjalizowaną w procesie skalowania obrazu do 4K.

Samsung The Frame 2021

Każdego The Frame'a zamontujemy na kilka sposobów. Podstawa z systemem regulacji pozwoli ustalić, jak wysoko rama telewizora będzie uniesiona ponad półkę telewizyjną, podniesienie odbiornika na maksymalną wysokość może okazać się przydatne w przypadku użytkowników korzystających z soundbara. Stojak Studio zamieni telewizor w cyfrową sztalugę, a dzięki Dopasowanemu Uchwytowi powiesimy The Frame tuż przy powierzchni ściany. Warto zauważyć, ze wszystkie telewizory z tej serii korzystają z modułu One Connect, który zasili sprzęt i prześle obraz z zewnętrznych urządzeń za pośrednictwem pojedynczego, półprzezroczystego przewodu.

Najważniejszym wyróżnikiem The Frame jest oczywiście Tryb Sztuka, w ramach którego wszyscy użytkownicy otrzymują dostęp do kilkudziesięciu dzieł sztuki z galerii z całego świata. Tryb ten współpracuje z usługą subskrypcyjną Samsung Art Store – w zamian za opłacenie miesięcznego abonamentu w wysokości 20,90 zł korporacja odblokuje dostęp do przeszło 1400 obrazów, zdjęć oraz grafik znanych artystów.

Wszystkie prace wyświetlimy w trybie Ambient Mode – kiedy nie będziemy aktywnie korzystać z telewizora, ten sprawdzi się w roli ozdoby naszego salonu. A jeśli czujnik ruchu przez dłuższy czas nie wykryje naszej aktywności w danym pomieszczeniu, automatycznie wygasi ekran, aby niepotrzebnie nie zużywać energii.

Samsung The Frame 2021

W The Frame nie zabraknie inteligentnych aplikacji znanych z innych telewizorów Samsunga oraz trybów poprawiających brzmienie filmów i seriali. Funkcja Adaptacji Dźwięku dopasuje brzmienie do treści, a Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni, automatycznie zoptymalizuje tor audio do warunków akustycznych danego pomieszczenia.

Samsung The Frame 2021 jest dostępny w sześciu przekątnych: 32”, 43”, 50”, 55”, 65”, 75”. Najmniejszy model przystosowano do pracy w pionie, która może sprawdzić się w przypadku galerii sztuki, które zechcą wykorzystać go do wyświetlania zdjęć.

Samsung The Frame - specyfikacja:

The Frame 75”/65”/55”/50”/43” The Frame – 32 Rozdzielczość 4K FHD 100% Natężenie Kolorów Tak Funkcja Adaptacji Obrazu Tak Brak Dźwięk 40 W (4 CH) 75”/65”/55” 20 W (2 CH) 20 W (2 CH) 43”/50” Funkcja Adaptacji Dźwięku Tak Brak Dźwięk Podążający za obiektemLite Tak Brak Q-Symphony Tak Brak Moduł One Connect Tak Tak (Mini) Dopasowany Uchwyt W zestawie Automatyczny Tryb Gry (ALLM) Tak Brak FreeSync Premium PRO/Zaawansowany Upłynniacz Ruchu+ Tak

(FreeSync Premium PRO dostępny w modelach 55", 65" i 75") Brak Regulowana Podstawa Tak Brak Aplikacja do połączeń wideo(Google DUO) Tak Brak Połączenie z Komputerem Tak Multi View Tak Brak Montaż – stojący poziomy Tak Montaż – stojący poziomy z pochyleniem Nie Tak Montaż stojący pionowy z pochyleniem Nie Tak Montaż wiszący pionowy Nie Tak Montaż wiszący poziomy Tak

Po szczegółowy opis poszczególnych funkcji zapraszamy do artykułu opisującego główną linię telewizorów Samsunga na 2021 roku.