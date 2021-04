Samsung Neo QLED 2021 – przewodnik po najnowszych telewizorach korporacji

Źródło: Samsung

Każdego roku Samsung wypuszcza na rynek szereg topowych telewizorów, które mają skusić nas nietuzinkowym wzornictwem, jakością obrazu i dźwięku czy nowymi funkcjami o przełomowym charakterze. Problem polega na tym, że tych nowości jest zbyt wiele, aby mniej zorientowany użytkownik był w stanie szybko i sprawnie odróżnić od siebie poszczególne modele oraz wybrać ten, który najlepiej sprawdzi się w jego domu i nie nadszarpnie nadmiernie budżetu.

Aby choć po części rozwiązać ten problem, zgromadziliśmy najważniejsze informacje na temat poszczególnych technologii zastosowanych w telewizorach Samsunga z linii Neo QLED.

Zanim omówię poszczególne technologię, przedstawmy tegorocznych debiutantów. W skład Neo QLED-ów wchodzi pięć modeli odbiorników: dwa modele 8K (QN900A, QN800A) przeznaczone dla najbardziej wymagających użytkowników oraz trzy modele 4K (QN95A, QN91A, QN85A). Telewizory te będą dostępne w rozmiarach od 50 do 85 cali.

A teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli wszystkich technologii, które mają zachęcić nas do zakupu telewizorów z linii Neo QLED.

Samsung Neo QLED 2021 – technologie

Quantum Mini LED – technologia podświetlenia obrazu wykorzystująca zminiaturyzowane diody Quantum Mini LED o 1/40 wysokości konwencjonalnej diody LED. Pozwalają precyzyjniej kontrolować obszar rozświetlenia obrazu, a co za tym idzie – zwiększyć jego szczegółowość. To ta technologia w największym stopniu odróżnia modele Neo QLED od innych serii Samsunga.

Absolutnie Bezgraniczny Design – telewizory wykonane w tej technologii charakteryzują się smukłą konstrukcją oraz minimalną ramką. Grubość ich obudowy nie przekracza 20mm.

AI Neo Quantum 8K – nowy procesor obrazu wyposażony w 16 sieci neuronowych do skalowania obrazu do rozdzielczość 8K. Każda z nich wyspecjalizowana jest w rozpoznawaniu innych elementów, aby usprawnić ten proces i zwiększyć jego efektywność.

Moduł One Connect– zewnętrzny moduł komunikacyjny do podłączania do telewizora konsol, dekoderów soundbarów etc. Ułatwia zapanowanie nad okablowaniem - do telewizora wyprowadzany jest wyłącznie jeden kabel zasilający odbiornik i przesyłający obraz oraz dźwięk, wszystkie peryferia wpinamy bezpośrednio do One Connecta. Model Pro można przymocować bezpośrednio do stopki odbiornika.

PC na Ekranie TV – funkcja bezprzewodowego przesyłania obrazu z komputera na ekran telewizora. Działa zarówno z urządzeniami funkcjonującymi w tej samej sieci domowej jak i sparowanymi za pośrednictwem internetu w trybie zdalnego pulpitu.

Multi View – funkcja pozwalająca wyświetlać obraz z kilku źródeł na jednym ekranie.

Samsung Neo QLED QN91A

Dźwięk Podążający za Obiektem – system audio wykorzystujący szereg głośników do symulowania przepływ dźwięku w przestrzeni. Liczba dodatkowych głośników zależy od wybranego modelu telewizora.

Q-Symphony – system synchronizacji głośników telewizyjnych i soundbarowych. Pogłębia efekt przestrzenności brzmienia.

Dźwięk dopasowany do przestrzeni – system automatycznej optymalizacji brzmienia do konkretnego pomieszczenia.

Aktywny Wzmacniacz Głosu – technologia automatycznego dopasowywania poziomu głośności do warunków odsłuchowych. System samoczynnie podbija dialogi w firmie, kiedy wokół użytkownika zrobi się głośniej.

Pilot SolarCell – nowy pilot przeznaczony do telewizorów z linii Neo QLED. W miejscu wymiennych baterii zastosowano akumulator, który naładujemy ładowarką smartfonową bądź za pośrednictwem zintegrowanego panelu słonecznego. Według producenta w pełni naładowana bateria wystarczy na 2 lata nieprzerwanej pracy.

Panel Gracza – nakładka systemowa do kontroli gamingowych funkcji telewizora. Pozwoli sprawdzić m.in. liczbę wyświetlanych klatek czy wysokość input laga.

Ultra Szeroki Widok w Grach – tryb dla graczy pecetowych zmieniający proporcje obrazu na 21:9 bądź 32:9. Dzięki niemu możemy wyświetlić treści w ultrapanoramicznym formacie i zobaczyć więcej przestrzeni wokół naszego bohatera

Zaawansowany Upłynniacz Ruchu+ - system automatycznego upłynniania obrazu w grach komputerowych.

AMD FreeSync Premium Pro – technologia synchronizacji odświeżania telewizora z komputerem oraz konsolą. Niweluje efekt rwania obrazu i pozwala w pełni wykorzystać potencjał technologii HDR.

Gaming TV Performance - certyfikat firmy VDE stanowiący gwarancję, że dany odbiornik charakteryzuje się input lagiem na poziomie 10 ms bądź niższym oraz obsługą trybu HDR o jasności przekraczającej 1000 nitów.

W poniższej tabeli zebraliśmy szczegółową specyfikację poszczególnych modeli telewizorów Samsung Neo QLED 2021. Jeśli którejś z wymienionych wyżej funkcji nie ma w tym zestawieniu, oznacza to, że znajdziemy ją we wszystkich odbiornikach.