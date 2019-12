Samuel L. Jackson asystentem Amazonu

Amazon już we wrześniu zapowiedział uruchomienie usługi Amazon Celebrity Voice Program, która pozwoli nadać Aleksie nowe brzmienia. Korporacja planuje uatrakcyjnić swoją asystentkę pakietami głosowymi znany aktorów Hollywood, którzy porozmawiają z nami za pośrednictwem inteligentnych głośników. Pierwszy z nich właśnie trafił na platformę – osoby korzystające z Alexy mogą zapłacić symbolicznego dolara za możliwość posłuchania Samuela L. Jacksona.

Użytkownicy, którzy zdecydują się na taki wydatek, będą mogli zagrać z aktorem w papier, nożyce, kamień, zapytać go o pogodę, ulubione filmy czy o ulubione destynacje wakacyjne. Samuel zdradzi również kilka informacji na temat swojego życia zawodowego, może na przykład opowiedzieć o tym, jak pracowało mu się na planie Gwiezdnych wojen. A jeśli twoje dzieci nie będą chciały iść do łóżka, zawsze możesz poprosić go o pomoc. Samuel z pewnością przekona je, że warto położyć się spać.

Aby wywołać aktora, należy rozpocząć wypowiadanie komendy od słów „Alexa, ask/tell Samuel”, system automatycznie aktywuje zainstalowany pakiet głosowy. Amazon podaje na stronie produktu tylko część przykładowych poleceń i zachęca do odkrywania kolejnych na własną rękę.