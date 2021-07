Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles - pierwsza grafika z serialu Netflixa opartego na Usagi Yojimbo.

źódło: materiały prasowe

Podczas panelu showrunnerzy serialu Doug i Candie Langdale'owie przedstawili historię serialu Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles, która rozgrywa się 1000 lat w przyszłości. Bohaterem jest Yuichi Usagi, potomek Miyamoto Usagiego znanego z komiksów Usagi Yojimbo. Marzy on o tym, by zostać mistrzem miecza tak jak jego przodek, ale jego impulsywne decyzje sprawiają, że przypadkowo wypuszcza falę yokai w mieście Neo Edo. Zbiera on drużynę, by wspólnie ochronić miasto.

Na panelu pokazano różne grafiki z serialu, więc warto przejrzeć, by zobaczyć, w co twórcy celują. Jedną z nich wrzucamy poniżej.

fot. Netflix

Na panelu też Stan Sakai, twórca pierwowzoru, wyjawił, że wszystko zaakceptował i jest to zgodne z jego wizją na ten świat. Brał udział w każdym etapie pracy nad serialem. Głównym reżyserem jest Ben Jones, a za wizualny styl odpowiada Khang Lee. Wizualnie chcieli stworzyć mieszankę oryginalnego stylu komiksu osadzonego w XVII wiecznej Japonii z futurystyczną, bardziej kolorową stylistyką.

Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles - serial animowany nie ma jeszcze daty premiery na Netflixie.