San Diego Comic-Con 2023 bez newsów o MCU. Zapadła decyzja

fot. TV Movie Fix

The Hollywood Reporter potwierdził, że San Diego Comic-Con 2023 odbędzie się bez Marvel Studios. Kevin Feige postanowił w tym roku nie odwiedzać największej imprezy popkulturowej roku. Podczas edycji w 2022 roku udało się zaprezentować plan na Sagę Multiwersum. Powodów nie podano, ale z uwagi na strajk scenarzystów prace nad projektami MCU za wyjątkiem Deadpoola 3 został wstrzymane, a premiery innych opóźnione.

Comic-Con 2023 z problemami

Jeśli do lipca 2023 roku, gdy wystartuje konwent, strajk scenarzystów się nie skończy, będzie to gigantyczny problem. Wówczas showrunnerzy i scenarzyści nie mogą uczestniczyć w konwencie z uwagi na zasady strajku. Do 30 czerwca Gildia Aktorów dała ultimatum - jeśli do tego dnia nie podpiszą z nimi nowej umowy z większymi wynagrodzeniami, aktorzy zaczną też strajkować. Wówczas żaden aktor hollywoodzki nie może promować swoich filmów i seriali, więc tym samym nie może uczestniczyć w Comic-Conie.

Ponadto potwierdzono, że Universal Pictures oraz HBO nie będą obecne podczas konwentu.