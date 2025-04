Dave Filoni opowiada o swoim kinowym filmie Star Wars. Będzie mocno powiązany z jednym z seriali

fot. materiały prasowe

W głównej mierze to Dave Filoni i Jon Favreau są odpowiedzialni za serialowy renesans Gwiezdnych Wojen. To oni wymyślili i spopularyzowali serial The Mandalorian, który okazał się wielkim sukcesem i otworzył drzwi dla kolejnych projektów z uniwersum. Fani tamtejszy zakątek ochrzcili mianem Mandoverse, które ma dążyć do kinowej konkluzji. Pierwszą cegiełką w tym kierunku będzie film The Mandalorian & Grogu, który przeniesie te postaci na wielki ekran. Wiadomo jednak, że to nie koniec historii, w którą zaangażowany jest Din Djarin, Grogu czy Ahsoka.

Dave Filoni w trakcie Star Wars Celebration w Tokio porozmawiał z portalem Screen Rant i opowiedział o swoim nadchodzącym filmie, który jest opisywany jako kulminacja wydarzeń, które zapowiadano od 2. sezonu The Mandalorian aż po Ahsokę, której kolejny sezon nadal powstaje. Wielu fanów podejrzewa, że historia będzie czerpać inspiracje z legendarnego Dziedzica Imperium, a bohaterowie z czasów Nowej Republiki staną do walki z Wielkim Admirałem Thrawnem, który zadebiutował w serialu o byłej Padawance Anakina Skywalkera.

Reżyser przyznał, że jego kinowy film będzie mocno powiązany z 2. sezonem Ahsoki. Ma on doświadczenie w pracy nad kilkoma różnymi liniami czasowymi spośród wielu produkcji. Nie jest jeszcze w stanie powiedzieć, co czeka dalej ten zakątek uniwersum. Ma pewne pomysły, które rozwija w głowie od czasów 1. sezonu Ahsoki, ale musi jednocześnie kontrolować wszystko to, co dzieje się w innych produkcjach. Dużą uwagę przykłada do filmu Jona Favreau, który jest następny w kolejce i chronologii. Filoni powiedział, że ma nawet wizję na dwa różne początki i otwarcia do swojej produkcji, ale na razie nie jest w stanie wybrać. Ma jednak zdradzić szczegóły na ich temat, gdy już to zrobi i całość będzie gotowa.

