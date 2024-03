Sand Land - zwiastun serialu anime na podstawie mangi Akiry Toriyamy. Jest też plakat

fot. Disney+ // zrzut ekranu ze zwiastuna z Youtube (kanał: Disney+)

Sand Land powraca, ale tym razem w formie serialu. W pierwszych odcinkach zostanie przedstawiona historia znana z filmu anime, który miał premierę w 2023 roku tylko w Japonii, a następnie pokaże dalszy arc, nad którym czuwał nieżyjący już Akira Toriyama, czyli twórca Dragon Balla. To na podstawie jego mangi o tym samym tytule powstała animacja.

Pierwsze 7 odcinków trafi na Disney+ w Japonii oraz na platformę Hulu w USA 20 marca 2024 roku. Od 27 marca co tydzień będą mieć premierę nowe epizody, które pokażą nowy wątek pt. Angelic Heroes. Ponownie usłyszmy głosy takich aktorów, jak Mutsumi Tamura (Beelzebub), Kazuhiro Yamaji (Rao), Cho (Złodziej), Satoshi Tsuruoka (generał Are) i Nobuo Tobita (generał Zau). Ponadto do obsady serialu dołączyli Mikako Komatsu (Anne) i Ayumu Murase (Muniel).

W sieci pojawił się nowy zwiastun oraz plakat anime, które możecie zobaczyć poniżej. Nie ma informacji o polskiej premierze na Disney+.

Sand Land - zwiastun

fot. Disney+

Za reżyserię serialu odpowiada Toshihisa Yokoshima, który również zajmował się filmem. Scenariusz napisał Hayashi Mori, a muzykę skomponował Yugo Kanno. W openingu usłyszymy piosenkę Water Carrier w wykonaniu Kroi, a w endingu Drive My Idea od Tempalay.

Sand Land - o czym jest serial?

Jest to historia demona Beelzebuba, który razem z szeryfem Rao pracującym w małym miasteczku wyruszają na wyprawę, aby odnaleźć źródło wody. Chcą je wykorzystać do tego, by podzielić się z mieszkańcami pustynnego świata, w którym rozgrywa się fabuła. W tym uniwersum żyją demony i ludzie.