Sandman - baner reklamowy pokazuje Donnę Preston jako Despair

Netflix

Głównym bohaterem Sandmana jest Morfeusz, władca Krainy Snów, który zostaje uwięziony na wiele lat. Po swoim uwolnieniu stara się odzyskać artefakty, które zapewniały mu ogromną moc. Jak zapowiedział sam Gaiman w 1. sezonie produkcji zobaczymy przeniesione na ekran takie historie z komiksowej serii jak 24 Hours, w której klienci pewnej restauracji zostają opanowani przez tajemnicza siłę i zabijają się nawzajem czy Dream a Little Dream of Me, w której była dziewczyna Johna Constantine'a wchodzi w posiadanie sakiewki Morfeusza i wypuszcza sny do świata realnego.

W obsadzie znajdują się Tom Sturridge, (Morfeusz), Gwendoline Christie (Lucyfer), Vivienne Acheampong (Lucienne), Charles Dance (Roderick Burgess), Sanjeev Bhaskar (Kain), Boyd Holbrook (Corinthian). Jako bliźniaki Desire i Despair pojawią się odpowiednio Mason Alexander Park i Donna Preston. Tej drugiej postaci nie mieliśmy jeszcze możliwości zobaczyć we wcześniejszych materiałach, a teraz możemy sprawdzić jej wygląd za sprawą baneru reklamowego serialu. Zobaczcie:

Sandman

Na plakacie widzimy też pozostałych ważnych bohaterów z 1. sezonu. Premiera serialu już 5 sierpnia 2022 roku na platformie Netflix.