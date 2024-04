Sandman – gwiazda Rodu smoka i Kulawych koni dołącza do obsady 2. sezonu serialu. W kogo się wcieli?

fot. Netflix

Reklama

Prace na planie drugiego sezonu Sandmana od Netflixa wciąż trwają. Niedawno do sieci trafiły tytuły pierwszych sześciu odcinków nowego sezonu, a jeden z nich sugerował pojawienie się Lokiego. Serwis Redanian Intelligence dotarł do informacji, kto zagra słynnego nordyckiego boga.

Sandman - Freddie Fox wcieli się w Lokiego w 2. sezonie

Według ich informacji w Lokiego wcieli się Freddie Fox. Aktora już wkrótce będziemy mogli zobaczyć jako Ser Gwayne’a Hightowera w drugim sezonie Rodu smoka od HBO. Wystąpił również u boku Henry’ego Cavilla i Alana Ritchsona w The Ministry of Ungentlemanly Warfare, czyli nowym filmie Guya Ritchiego. Aktor znany jest również ze swoich ról w serialach Wielka, Kulawe konie, Dżentelmeni, czy The Crown.

fot. HBO

Sandman: sezon 2. - co wiadomo?

Kontynuacja ma zgłębić historię Morfeusza i zaadaptuje kolejne tomy powieści graficznych - Krainę Snów oraz Porę mgieł. Wszystko wskazuje na to, że nowe odcinki pokażą konsekwencje decyzji Lucyfer, która dała Morfeuszowi klucze do piekła z zadaniem znalezienia nowego władcy. Niedawno produkcja została wznowiona, a Jamie Childs ponownie stanął za kamerą.

Sandman - data premiery drugiego sezonu na Netflixie nie jest jeszcze znana.