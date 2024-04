Sandman - Neil Gaiman chwali 2. sezon. Obiecujące wieści o 3. sezonie Dobrego omenu

fot. Netflix

Produkcja drugiego sezonu Sandmana wciąż trwa. Jeszcze w ubiegłym roku Netflix pochwalił się pierwszym zdjęciem z planu produkcji. Okazuje się, że prace nad serialem przebiegają sprawnie, o czy poinformował Neil Gaiman w rozmowie z Deadline. Twórca komiksowego pierwowzoru przyznał, że miał okazję obejrzeć już połowę odcinków drugiego sezonu serialu.

Sandman - drugi sezon ma być zdumiewający

Wygląda więc na to, że przynajmniej połowa odcinków nowego sezonu Sandmana jest już gotowa lub znajduje się na etapie, w którym można je obejrzeć od początku do końca. To obiecująca wiadomość dla fanów, którzy liczą na szybką premierę.

Martwi detektywi wychodzą za 10 dni. A do tego widziałem połowę drugiego sezonu Sandmana i jest on zdumiewający.

Dobry omen - kiedy rozpoczną się prace nad trzecim sezonem?

Twórca odniósł się również do prac nad trzecim sezonem Dobrego omenu. Scenariusze do nowych odcinków znajdują się już w produkcji, a prace na planie zaplanowane są na początek przyszłego roku:

Piszę 3 sezon Good Omens i zaczynamy kręcić ten film w styczniu, więc robię różne rzeczy.

Sandman: sezon 2. - co wiadomo?

Kontynuacja ma zgłębić historię Morfeusza i zaadaptuje kolejne tomy powieści graficznych - Krainę Snów oraz Porę mgieł. Wszystko wskazuje na to, że nowe odcinki pokażą konsekwencje decyzji Lucyfer, która dała Morfeuszowi klucze do piekła z zadaniem znalezienia nowego władcy. Niedawno produkcja została wznowiona, a Jamie Childs ponownie stanął za kamerą.

Sandman - data premiery drugiego sezonu na Netflixie nie jest jeszcze znana.