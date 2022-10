Sandman - Neil Gaiman odpowiada krytykom i wyjaśnia, czym jest poprawność polityczna

Netflix

The Sandman to bardzo dobrze oceniany serial platformy Netflix, który jest adaptacją kultowej serii Neila Gaimana. Pracujący nad produkcją autor oryginału odpierał jeszcze przed premierą krytykę serialu o bycie woke. Krytykowano przede wszystkim zmianę płci i koloru skóry części bohaterów. Grupa fanów zarzucała twórcy, że serial wpisuje się w ruch, który często określa się jako "kulturę przebudzonych" utożsamianą z lewicową wrażliwością na punkcie rasizmu, nierówności społecznych i dyskryminacji.

Neil Gaiman odpowiedział na te zarzuty wspominając przede wszystkim, że oryginalny komiks sprzed 35 lat, zawsze był "woke" i wolałby zamienić to słowo na po prostu "traktowanie innych ludzi z szacunkiem".

Pamiętam, kiedy zamiast nazywać to "woke", nazywano to "poprawnością polityczną". A potem zaczęto mówić "poprawność polityczna oszalała". I pamiętam, że kiedyś czytałem książkę, w której zaczęto mówić o poprawności i o tym, że nie można już w ten sam sposób robić sobie żartów z etniczności czy religii. Pomyślałem, no cóż, tak naprawdę... to nie jest poprawność polityczna. To po prostu "traktowanie innych ludzi z szacunkiem".

Słowo "woke" pierwotnie oznaczało "czujny na rasowe uprzedzenia i dyskryminację", przy czym definicja ta została później poszerzona, aby uwzględnić inne nierówności społeczne. W ostatnich latach termin ten został jednak przejęty przez tych, którzy chcieliby uczynić z niego coś pejoratywnego, używanego często jako obelga do opisania ludzi lub mediów, które są przez nich postrzegane jako ucieleśnienie - jak to ujął Gaiman - "politycznej poprawności, która oszalała". Jednym z popularnych powiedzeń wśród takich osób stało się "go woke, go broke", co też pojawiało się w kontekście serialowego Sandmana. Gaiman odpowiedział wprost, że "Sandman poszedł w świat w 1988 roku i ciągle jeszcze się nie zepsuł".

Netflix

Sandman - Neil Gaiman zainteresowany spin-offem o Johannie Constantine

Jenna Coleman, która w serialu Sandman pojawiła się jako Johanna Constantine, zdradziła w jednym z wywiadów, że Neil Gaiman byłby zainteresowany spin-offem z jej bohaterką. Przypomnijmy, że jest to postać bazowana na Johnie Constatinie, ale ze względu na komplikacje związane z prawami i potencjalny serial o tej postaci na HBO Max, zdecydowano się zmienić płeć postaci.

Chociaż nowa wersja pełni podobną funkcję do Johna i zachowuje jego skomplikowaną, mroczną historię z Astrą Logue (Nina Galano) wśród innych cech, takich jak posiadane zdolności, postacie mają kilka istotnych różnic. Aktorka w jednym z wywiadów zdradziła, że Neil Gaiman i Allan Heinberg byliby naprawdę za tym, żeby powstał spin-off z udziałem jej postaci, bo widzą w tym ogromny potencjał. Na razie jednak nie ma nawet informacji o potencjalnym 2. sezonie Sandmana. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.