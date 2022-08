The Sandman - 2. sezon poza Netfliksem? Neil Gaiman ma dla fanów jedną radę

Netflix

The Sandman w miniony piątek powrócił na platformę Netflix z dodatkowym, 11. odcinkiem premierowej odsłony serii - przypomnijmy, że był on złożony z dwóch części o tytułach "Sen o tysiącu kotów" i "Kaliope". Choć wielu odbiorców wzięło taki obrót spraw za dobry prognostyk w kontekście przyszłości produkcji, wciąż nie jest jednak jasne, czy serial doczeka się 2. sezonu. Nowe światło na tę kwestię rzucił teraz na Twitterze sam Neil Gaiman.

Twórca Sandmana z powieści graficznych wdał się więc w mediach społecznościowych w dyskusję z fanami nieustannie dopytującymi o dalszy los ekranowej opowieści. Gdy jeden z nich postanowił zapytać, czy binge-watching zwiększy popularność serialu, pisarz zasugerował, że może to być aspekt, który zaważy na ewentualnym wznowieniu:

Tak, ponieważ oni (Netflix - przyp. aut.) zwracają uwagę na wskaźniki ukończenia oglądania. Ludzie oglądający swoim własnym tempem nie są tu brani pod uwagę.

Na tym jednak nie koniec. Inny z użytkowników Twittera zapytał Gaimana o to, czy jeśli Netflix zadecyduje o skasowaniu serialu po premierowym sezonie, istnieje szansa na to, aby ewentualna druga odsłona serii trafiła na inną z platform VOD - internauta wymienił Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+ i HBO Max. Pisarz na to pytanie odpowiedział krótkim "tak".

The Sandman - te ciekawostki sprawią, że serial pokochacie jeszcze mocniej

Casting Morfeusza trwał aż 8 miesięcy; zanim Tom Sturridge ostatecznie otrzymał główną rolę, musiał odbyć z 12 twórcami produkcji długą, 1,5-godzinną rozmowę, która przypominała proces intensywnego przesłuchania – rozmowa ta miała miejsce na Zoomie. W jej trakcie poruszano m.in. koncepcje filozoficzne. Aktor pokonał w tej rywalizacji przeszło 200 innych kandydatów.