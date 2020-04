Sandman - Neil Gaiman komentuje tymczasowe wstrzymanie prac nad serialem

Serial Sandman ogłoszono w lipcu 2019 roku, ale od tamtej pory ilość informacji na temat projektu była bardzo skromna. Jakiś czas temu w sieci ukazał się choćby materiał z castingu do serialu z udziałem Bartosza Bieleni, zatem na tej podstawie wiedzieliśmy, że trwają wstępne prace nad produkcją. Teraz Neil Gaiman, twórca komiksowego oryginału i producent wykonawczy serialu Netflixa ujawnił, że prace wstrzymano z powodu koronawirusa.

Wcześniej informowano, że zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się w maju 2020 roku. Jednak z powodu pandemii, żadne prace nie mogą być kontynuowane w najbliższym czasie. Neil Gaiman ujawnił, jak to dokładnie wygląda w przypadku Sandmana:

Prace idą naprawdę dobrze, z wyjątkiem tego, że teraz jest to rodzaj hibernacji, dopóki ludzie nie zaczną znowu tworzyć seriali. Skrypty na pierwszy sezon zostały napisane, rozpoczęto casting, zatrudniono reżyserów, budowano scenografie. Wszystko było gotowe do rozpoczęcia prac, a potem wszystko się zatrzymało. Gdy tylko świat wróci do normalności, Sandman powróci do żywych. W międzyczasie korzystamy z okazji, aby skrypty były tak dobre, jak to tylko możliwe.

Serial mieć 10 godzinnych odcinków. Allan Heinberg jest showrunnerem produkcji. Na razie nie znamy oficjalnej daty premiery.