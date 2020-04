Cowboy Bebop - twórcy serialu Netflixa pewni sukcesu? Trwa planowanie 2. sezonu

Cowboy Bebop to nadchodzący aktorski serial Netflixa na podstawie anime. Oryginalna historia opowiada o Spike Spiegelu i jego załodze. Bohaterowie zajmują się łapaniem najgorszych przestępców w galaktyce. W Polsce serial emitowany był w latach 1998-1999 – składa się łącznie z 26 odcinków.

W październiku 2019 roku przekazano informację o wstrzymaniu produkcji na planie ze względu na uraz głównego aktora, Johna Cho. Do wypadku doszło w Nowej Zelandii, gdzie kręcono zdjęcia do filmu - dokładny przebieg zdarzenia nie jest znany. Choć nie ma jeszcze oficjalnej daty premier 1. sezonu, wygląda na to, że twórcy są pewni swego. Producent i scenarzysta projektu, Jeff Pinkner zdradził, że już rozpoczęły się prace nad potencjalnym 2. sezonem.

Twórca w wywiadzie dla The Observer zdradził, że trwają bardzo wstępne etapy planowania 2. sezonu i obecnie sporządzane są odpowiednie notatki. Na razie nie znamy jednak nawet daty premiery premierowej odsłony i zapewne ewentualne przedłużenie zależne będzie od sukcesu produkcji na platformie Netflix. Całość ma liczyć 10 odcinków.