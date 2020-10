Sandman - rola Morfeusza w serialu obsadzona? Kto zagra Corinthiana?

źródło: materiały prasowe

Jak podaje portal Collider Tom Sturridge wcieli się w postać Morfeusza, głównego bohatera w szykowanym przez Netflix serialu Sandman opartym na serii komiksów napisanej przez Neila Gaimana. Netflix jeszcze nie potwierdził tej informacji. Sturridge jest najbardziej znany z roli Lorda Byrona w filmie Mary Shelley. Natomiast portal Slash Film podaje, że Liam Hemsworth oraz Dacre Montgomery są głównymi faworytami do zagrania Corinthiana, głównego złoczyńcy produkcji. Serial ma liczyć 11 odcinków.

Tom Sturridge

Dla przypomnienia komiksowy oryginał składa się 75 w dużej mierze samodzielnych zeszytów. Głównym bohaterem jest Sen, jeden z siedmiorga rodzeństwa Nieskończonych, z których każde odnosi się do innego z elementów rzeczywistości (Los, Śmierć, Zniszczenie, Rozpacz, Pożądanie i Maligna, która kiedyś była Marzeniem). Sen, który po wielu latach spędzonych niewoli u brytyjskiego maga, wreszcie wraca na wolność i będzie musiał odbudować swoje zniszczone królestwo. Okaże się to jednak trudniejsze niż się wydaje, bowiem na każdym kroku dopadają go demony przeszłości.