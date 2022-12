Sandman - kontrowersje wokół Warner Bros. Discovery wpłyną na 2. sezon serialu? Neil Gaiman odpowiada

fot. Netflix

Neil Gaiman, współtwórca serialu Sandman i współautor komiksowego pierwowzoru historii, zapewnił fanów, że trwający konflikt między Warner Bros. Discovery i Netflixem nie wpłynie na produkcję wyczekiwanego, 2. sezonu produkcji Netflixa.

Wielokrotnie nagradzany scenarzysta w mediach społecznościowych obiecał widzom, że zespół odpowiedzialny za Sandmana zakończył już negocjacje dotyczące jego produkcji. Kiedy pewien fan wyraził obawy dotyczące możliwego odwołania z powodu rzekomego nieporozumienia między Warner Bros. Discovery i Netflixem, Gaiman powiedział, że 2. sezon został już zamówiony i się wydarzy.

fot. Liam Daniel/Netflix © 2022

Netflix i Warner Bros. Discovery - konflikt

Dla przypomnienia relacje Netflixa i Warner Bros. Discovery były podobno napięte z powodu toczącego się sporu dotyczącego warunków płatności pierwszej ze spółek. Streamingowy gigant podobno płacił producentom przez okres od 18 do 24 miesięcy po premierze danej produkcji. Źródła twierdziły, że dyrektor generalny Warner Bros. Discovery, David Zaslav, był niezadowolony z tego procesu i podzielił się swoim niezadowoleniem z nieokreśloną liczbą kluczowych pracowników Warner Bros. Discovery, co podobno wpłynęło na codzienną działalność firmy. Miało to obejmować wdrożenie tymczasowego częściowego embarga na Netflixa, w ramach którego Zaslav zabronił swoim zespołom sprzedawać gotowe programy gigantowi streamingowemu przez kilka następnych tygodni.