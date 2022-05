Sandman - Morfeusz na nowym zdjęciu z serialu Netflixa. Kiedy premiera produkcji?

Netflix

Sandman to produkcja oparta na kultowej serii komiksów, których twórcą jest Neil Gaiman. Entertainment Weekly zaprezentowało kolejne zdjęcie z serialu, które przedstawia głównego bohatera projektu, Morfeusza. Możecie je sprawdzić na początku poniższej galerii.

Ponadto Entertaiment Weekly napisało w tekście do zdjęcia, że serial trafi do oferty Netflixa latem 2022 roku, o czym wcześniej nie było informacji. Zatem otrzymaliśmy przybliżoną datę premiery produkcji i być może niedługo otrzymamy pełny zwiastun. Impreza Netflix Geeked Week, która odbędzie się w dniach 6-10 czerwca jest do tego idealnym momentem.

Sandman - zdjęcia

Sandman - obsada

W obsadzie znajdują się Tom Sturridge, (Morfeusz), Gwendoline Christie (Lucyfer), Vivienne Acheampong (Lucienne), Charles Dance (Roderick Burgess), Sanjeev Bhaskar (Kain), Boyd Holbrook (Corinthian). Asim Chaudhry (Abel), Kirby Howell-Baptiste (Śmierć), Mason Alexander Park (Pożądanie), Donna Preston (Rozpacz), Jenna Coleman (Johanna Constantine), Niamh Walsh (zdradzona młoda Ethel Cripps), Joely Richardson (starsza Ethel Cripps), David Thewlis (John Dee, syn Ethel), Kyo Ra (Rose Walker), Stephen Fry (Gilbert), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young (Unity Kinkaid) oraz Patton Oswalt (Matthew).