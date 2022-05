Resident Evil - zwiastun serialu Netflixa na podstawie kultowej serii gier

fot. Netflix

Resident Evil to nowy serial aktorski Netflixa, który został oparty na serii gier Capcomu. Projekt był promowany na gali The Game Awards. Zaprezentowano na niej pierwszy, oficjalny zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Co ciekawe projekt nie jest powiązany z filmem Resident Evil: witajcie w Raccoon City, który jesienią 2021 roku był grany w kinach. Akcja serialu będzie rozgrywać się na dwóch planach czasowych. W pierwszym 14-letnie siostry Jade i Billie Wesker przeprowadzają się do stworzonego przez korporację New Raccoon City. Szybko odkrywają śmiercionośną tajemnicę, którą skrywa miejsce. Druga historia rozgrywa się wiele lat później na Ziemi opanowanej przez potwory.

Resident Evil - zwiastun

W obsadzie serialu jest Lance Reddick, który wcieli się w Alberta Weskera. Towarzyszą mu Ella Balińska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph i Paola Nunez. Andrew Dabb (Nie z tego świata), jest showrunnerem.

Resident Evil - premiera w Netflixie odbędzie się 14 lipca.