Fantastyczna 4 - fani mieli rację. Figurka potwierdza udział jednej z najpotężniejszych postaci Marvela

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Walt Disney Pictures/Marvel Studios

Przeciek ujawnia karty Marvela w związku z nadchodzącą premierą Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Jedna z największych tajemnic filmu została właśnie zdradzona za pomocą figurek.

Można powiedzieć, że to jedna z najgorzej utrzymywanych tajemnic w historii MCU. Pomijając przecieki, Marvel Studios usiłowało ukryć ciążę Sue Storm w nadchodzącej Fantastycznej 4 w zapowiedziach i przez długi czas ukrywano ten fakt pomimo spekulacji i podejrzeń fanów. Ostatecznie wyszło szydło z worka i potwierdziło się, że Reed i Sue będą rodzicami. Nie było tylko pewne, czy Franklin z komiksów narodzi się w czasie trwania filmu czy też nie. Nowe zdjęcie figurek Funko POP pokazuje, że... Tak.

Oto pierwsze spojrzenie na Franklina Richardsa:

Przecieki na temat fabuły sugerują, że niemowlakiem będzie zainteresowany sam Galactus, który może chcieć go porwać i wykorzystać niemal nieskończony potencjał jego mocy na swój użytek. Czy tak się stanie? To dopiero się okaże w lipcu.

Figurka potwierdziła obecność syna Reeda i Sue w filmie, dlatego warto sprawdzić jego komiksową przeszłość i teraźniejszość. Oto dziesięć ciekawostek na temat jednej z najpotężniejszych postaci w Marvelu na podstawie CBR.com.

Owocem wycieczki w kosmos Pierwszej Rodziny Marvela były nie tylko ich specjalne umiejętności, ale też narodziny Franklina Richardsa, syna Reeda Richardsa i Sue Storm.

Warto też zauważyć, że w komiksowych Tajnych wojnach, wydanych pierwotnie na amerykańskim rynku w 2015 roku, Franklin odegrał kluczową rolę w przebudowie wieloświata po walce z Doktorem Doomem - to on powołał do istnienia niezliczone, nowe uniwersa, przywracając również funkcjonowanie multiwersum jako takiemu (choć różniące się od jego wcześniejszej wersji).

