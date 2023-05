Scarlett Johansson - to koniec Czarnej Wdowy. Gwiazda nie żegna się jednak z Disneyem

fot. Marvel

Jakiś czas temu Disney i Scarlett Johansson prowadzili walkę o Czarną Wdowę, która nie miała ekskluzywnej premiery kinowej, jak przewidywała umowa aktorki. To miało doprowadzić do kiepskich wyników box office i strat pieniężnych po jej stronie. Artystka postanowiła teraz skomentować całą sytuację i powiedzieć co myśli o rozstaniu z MCU.

Jednocześnie według Variety to nie koniec jej przygody z Disneyem. Mimo sprawy z pozwem, aktorka wciąż ma zagrać w Tower of Terror w reżyserii Taiki Waititi. Szczegół znajdziecie poniżej.

Scarlett Johansson o walce z Disneyem

Aktorka skomentowała:

Byłam smutna i rozczarowana. Ale przede wszystkim smutna. [...] Byłam wtedy w zaawansowanej ciąży. Co w dziwny sposób było niesamowitym wyczuciem czasu.

Scarlett Johansson wyjaśniła, że ciąża i dziecko skutecznie odwracały jej uwagę od całej tej sytuacji. W dodatku w miejscach publicznych nieznajomi zaczepiali ją, mówiąc że dobrze zrobiła, próbując walczyć o swoje.

Scarlett Johansson o rozstaniu z MCU

W końcu aktorka skomentowała też swoje rozstanie z MCU i postacią Czarnej Wdowy:

Oczywiście, że mnie to smuci. Uwielbiałam kręcenie tych filmów, pracując przez ostatnie 10 lat z Marvelem, moich przyjaciół z planu, no i kocham samą Nataszę. Czuję z nią związek i to było wspaniałe budować jej postać przez taki długi okres czasu.

Mam dobre przeczucie, jeśli chodzi o zakończenie jej historii. Czuję, że jest dużo godności w jej dziedzictwie.

Gwiazda nie żegna się z Disneyem

Jak już wspomnieliśmy, Variety poinformowało, że mimo walki prawnej, aktorka wciąż zagra w Tower of Terror. Co więcej, Alan Bergman, współprzewodniczący Disney Entertainment, stwierdził że pracują z nią nad kilkoma nadchodzącymi projektami.

Przypominamy, że Tower of Terror jest rebootem produkcji z 1997 roku, zainspirowanej przejażdżką The Twilight Zone z parków Disneya.

