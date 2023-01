Thunderbolts wprowadzą do MCU nowego superżołnierza? Film będzie jak Czarna Wdowa 2

Marvel

Donosiliśmy już Wam, że według licznych spekulacji w filmie Thunderbolts ma pojawić się komiksowy Robert Reynolds aka Sentry, niezwykle potężna postać dysponująca mocą "miliona eksplodujących Słońc". Jak się teraz okazuje, wspomniany heros koniec końców może okazać się nowym superżołnierzem w świecie MCU, powstałym w wyniku eksperymentów z serum odpowiedzialnym za zdolności Kapitana Ameryki.

O takim obrocie spraw donosi dobrze poinformowany w rzeczywistości superbohaterskiej scooper KC Walsh. Raportuje on, że za powstanie Sentry'ego jako superżołnierza będzie odpowiadać portretowana przez Julię Louis-Dreyfus Valentina Allegra de Fontaine - wzmocniony już Reynolds wymknie się spod kontroli, co doprowadzi do zgromadzenia przez Val drużyny Thunderbolts. Walsh zaznacza jednak, że taki pomysł znalazł się w scenariuszu zanim zaczęto wprowadzać do niego poprawki.

Z kolei dyrektor Marvela ds. rozwoju wizualnego, Andy Park, porównał w sieci film Thunderbolts do sequela produkcji Czarna wdowa z 2021 roku. Ma o tym decydować obecność tych samych postaci z Taskmasterem, Red Guardianem i Jeleną Biełową na czele, jak również fabularne powiązanie obu historii.

Avengers 5 - postacie, które mogą pojawić się w filmie. Plakaty stworzone przez fanów

Avengers 5 - praca fana - Clea

Zobacz także: Plotka Plotka

Film Thunderbolts ma zadebiutować w kinach 26 lipca przyszłego roku.