Scarlett Johansson - #DisneyMusiZapłacić. Pisarze wytoczyli działa w korporację

Źródło: Marvel

Scarlett Johansson 29 lipca 2021 roku złożyła pozew przeciwko korporacji. Disney miał złamać kontrakt, dopuszczając się premiery hybrydowej filmu Czarna Wdowa. Naraziło to aktorkę na poważne straty finansowe. Za to druga strona miała zyskać dzięki zwiększeniu liczby subskrybentów na platformie Disney+ i wzroście ceny akcji na giełdzie. Disney w odpowiedzi oskarżył ją o brak wrażliwości, ponieważ ich zdaniem zignorowała skutki pandemii. Wiele organizacji, jak i kolegów z branży, wstawiło się za aktorką. Wśród nich pojawiła się grupa DisneyMustPay - czyli Disney musi zapłacić.

fot. Marvel Studios

DisneyMustPay - pisarze zrzeszeni przeciwko Disneyowi

DisneyMustPay zostało stworzone przez sławnych pisarzy. Wśród nich są takie osoby Neil Gaiman, Tess Gerritsen, Mary Robinette Kowal i Chuck Wendig. Ich zadaniem jest przekonanie korporację do zapłacenia autorom zaległych należności, związanych między innymi z takimi tytułami jak Gwiezdne Wojny czy Indiana Jones. Uważają że Disney ma już pewien wzorzec zachowania, który zmusza twórców do przeskakiwania przez niepotrzebne i żmudne kruczki w umowach, by otrzymać pełną i uzgodnioną należność za wykonaną pracę. Według nich korporacja wciąż znajduje nowe sposoby na niewywiązanie się z kontraktów.

Scarlett Johansson vs Disney vs sławni pisarze

Grupa DisneyMustPay wydała oświadczenie, w którym żądają od Disneya, by zapłacił Scarlett Johansson pełną kwotę według jej pozwu. Ich zdaniem firma jest w stanie wywiązać się z umowy bez dopuszczania się do nieetycznych manewrów, by uniknąć uzgodnionej zapłaty. Utrzymują też, że to nie pierwsza próba przekręcenia czegoś w kontrakcie, byle uniknąć płacenia twórcom w całości, w tym pisarzom, aktorom, ilustratorom i innym.

Czarna Wdowa

Kto jeszcze przeciwko Disneyowi?

Organizacja Women In Film skrytykowała oświadczenie studia i uznała je za atak na tle płciowym. Za to koleżanka z planu, Elizabeth Olsen, która wciela się w Scarlet Witch w MCU, uznała aktorkę za niesamowicie twardą i skomentowała: Brawo, Scarlett. Za to sam Disney 20 sierpnia 2021 roku złożył pismo w sądzie w Los Angeles, by cały spór został utajniony i rozwiązany za zamkniętymi drzwiami.