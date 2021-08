Scarlett Johansson vs Disney - atak korporacji jest mizoginistyczny. Prawnik wytacza działa

fot. materiały prasowe

W piątek 20 sierpnia 2021 roku prawnicy Disneya złożyli pismo w sądzie w Los Angeles, by cały spór ze Scarlett Johansson został utajniony i rozwiązany za zamkniętymi drzwiami, nie podczas publicznego procesu. Disney chce przesłuchania w sądzie w październiku. Decyzji władz w temacie jeszcze nie ma.

Długo nie trzeba było czekać na odpowiedź Johna Berlinskiego, prawnika Scarlett Johansson, który wytoczył przygotowane działa i wystrzelił w stronę Disneya.

- Po pierwotnej odpowiedzi na spór w formie mizoginistycznego atak przeciwko Scarlett Johansson, Disney teraz zgodnie z oczekiwaniami próbuje ukryć swoje wpadki za tajną arbitracją. Dlaczego Disney tak bardzo boi się omawiania tego publicznie? Wiedzą, że Marvel obiecał dać Czarnej Wdowie typową premierę w kinach, tak jak przy innych filmach, co miało zagwarantować, że Disney nie dokona kanibalizacji wpływów z box office, aby dodać subskrybentów do platformy Disney+. Jednakże to właśnie się stało i czekamy na to, abyśmy mogli zaprezentować przytłaczające dowody.

W debatę na temat walki Johansson z Disneyem włączyła się Elizabeth Olsen, czyli Scarlet Witch z WandaVision i Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

- W kwestii aktorów i ich zarobków, wszystko zamyka się w kontraktach. Albo te detale w nich są, albo nie ma. Myślę, że ona jest niesamowicie twarda. Kiedy czytałam o jej walce, od razu pomyślałam: Brawo Scarlett.

Aktorka w rozmowie z Vanity Fair obawia się o małe filmy w czasach pandemii koronawirusa i po niej. Martwi się, że nie będzie można ich oglądać w kinach, bo osobiście chciałaby, aby każdy miał wybór - jeśli chce obejrzeć film artystyczny na dużym ekranie, tak powinno być, a nie tylko filmy oscarowe czy blockbustery. Niepokoi się, że ludzie nie będą w stanie utrzymać tych niezależnych kin, które oferują taką alternatywę

Przypomnijmy, że kwestia pozwu opiera się na tym, że przez premierę hybrydową Czarnej Wdowy złamano kontrakt ze Scarlett Johansson. Na jego mocy miała dostać procent z wpływów ze sprzedaży biletów do kin, co według obliczeń miało jej dać dodatkowe 50 mln dolarów, których nie otrzymała. Według Disneya aktorka z góry otrzymała gażę na rękę w wysokości 20 mln dolarów, a kwestia Disney+ miała podobno podwyższyć jej dodatkowe zarobki.

