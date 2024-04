Scarlett Johansson - tajemniczy projekt dla Marvela i Disney+ to serial? Zauważono ważny szczegół

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel/Disney+

Choć Natasha Romanoff zmarła w Avengers: Koniec gry, dwa lata po premierze filmu mogliśmy zobaczyć ją jeszcze w solowym filmie Czarna Wdowa. Co prawda Scarlett Johansson po premierze weszła w spór prawny z Disneyem, w którym oskarżyła studio o złamanie kontraktu, to ostatecznie podpisano ugodę, w wyniku której zgodziła się wziąć udział w jeszcze jednej produkcji Marvel Studios. Ze słów Kevina Feige'a wynikało jednak, że artystka ma go tworzyć/produkować, a nie w nim grać.

Scarlett Johansson - tajemniczy projekt dla Marvela i Disney+

Od tego czasu fani nie doczekali się za wielu aktualizacji na temat tajemniczego projektu, jednak (jak donosi popkulturowy portal Comicbookmovie.com) Nexus Point News zauważyło pewien ciekawy szczegół na profilu Courtney Baker na LinkedIn. Wynika z niego, że dyrektorka kreatywna Marvel Studios "będzie pełniła funkcję dyrektorki wykonawczej w nadchodzącym projekcie telewizyjnym, serialu Untitled Scarlett Johansson dla Disney+”.

Marvel Studios potwierdziło, że "wciąż pracuje nad projektem Scarlett" jeszcze na premierze Marvels w 2023 roku. Z kolei wątpliwości wzbudził fakt, że Bob Iger - prezes Disneya - niedawno ogłosił, że zamierza ograniczyć wydatki przeznaczone na streaming. Zostało nam czekać na kolejne aktualizacje w sprawie, na razie jednak wszystko wskazuje na to, że Scarlett Johansson pracuje nad serialem dla Disney+.

