Wideo AI stało się viralem. Scarlett Johansson poszkodowana; składa oświadczenie

Wideo, w którym żydowskie gwiazdy — w tym David Schwimmer, Steven Spielberg, Jerry Seinfeld, Adam Sandler i Sacha Baron Cohen i Scarlett Johansson — buntują się przeciwko antysemityzmowi Kanye Westa, stało się viralem. Szkopuł w tym, że filmik powstał za pomocą AI i tak naprawdę żaden z przedstawionych celebrytów nie zgodził się na takie wykorzystanie swojego wizerunku. Jeden z nich postawił wydać oficjalnie oświadczenie w sprawie.

Viralowy filmik przeciwko Kanye Westowi

Viralowy filmik przedstawia antysemickie komentarze Kanye Westa w mediach społecznościowych i jego stronę internetową. Raper zareklamował ją na głośnym wydarzeniu Super Bowl, a po wejściu w link okazało się, że oferuje tylko jeden przedmiot na sprzedaż: białą koszulką z czarną swastyką. Wywołało to ogromne kontrowersje. Wideo kończy się apelem, że miarka się przebrała i zachęcało do walki z antysemityzmem.

Twórcą reklamy jest podobno Guy Bar, izraelski założyciel centrum technologii AI o nazwie Elevaitor. W rozmowie z The Jerusalem Post Bar powiedział, że udało mu się stworzyć wideo w ciągu około 24 godzin. Nie spodziewał się, że stanie się aż tak popularne, ale sądzi, że mogło przyciągnąć uwagę, ponieważ wielu ludzie na świecie jest zmęczonych przemocą i rasizmem.

Oświadczenie Scarlett Johansson

Scarlett Johansson wydała oświadczenie dla People w tej sprawie viralowego filmiku. Sprzeciwiła się użyciu technologii deepfake i wykorzystywaniu AI w ten sposób.

Członkowie rodziny i przyjaciele zwrócili moją uwagę na fakt, że został wygenerowany za pomocą sztucznej inteligencji filmik, który zawiera mój wizerunek, w odpowiedzi na antysemickie poglądy. Wideo krąży po internecie i zyskuje na popularności. Jestem Żydówką, która nie toleruje antysemityzmu ani mowy nienawiści w jakiejkolwiek formie. Ale jednocześniejestem głęboko przekonana, że potencjał na zwiększenie mocy rażenia mowy nienawiści za pomocą AI jest o wiele większym zagrożeniem od jednej osoby, która bierze odpowiedzialność za swoje czyny. Musimy piętnować niewłaściwe wykorzystanie sztucznej inteligencji, niezależnie od przekazu, w przeciwnym razie ryzykujemy utratę kontroli nad rzeczywistością.

Warto również dodać, że część celebrytów użytych w filmiku rzeczywiście zaprotestowało przeciwko działaniom Kanye Westa w prawdziwym świecie. Na przykład Isla Fisher nawoływała swoich obserwatorów, by przestali obserwować celebrytę, gdy w sprzedaży pojawiły się kontrowersyjne koszulki. David Schwimmer zwrócił się za to na Instagramie do Elona Muska, szefa X, o usunięcie konta rapera.