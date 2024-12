Aktorka i twórcy komentują pocałunek w Pierścieniach Władzy. Co oznacza dla Elronda i Galadrieli?

fot. Prime Video

W 2. sezonie serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy była scena, która zszokowała widzów. Aby uwolnić Galadrielę (Morfydd Clark) z niewoli, Elrond (Robert Aramay) pocałował ją, podsuwając jej do ręki spinkę od peleryny, która umożliwiła jej ucieczkę. Wielu fanów uważa, że tym zdarzeniem zasugerowano romantyczną relację między nimi.

Pocałunek był wyrazem szacunku i lojalności

W rozmowie z serwisem ScreenRant, Clark oraz showrunnerzy Patrick McKay i JD Payne, wyjaśnili, że ten moment wyrażał uczucie, ale pocałunek był bardziej platonicznym wyrazem szacunku i lojalności niż miał romantyczne intencje. Morfydd Clark przyznała, że od początku chciała, aby elfy całowały się w usta.

Postrzegam to jako ostateczny pokaz miłości i podziwu, ale w sposób platoniczny. I to mi się nawet podoba. To było odczuwalne, dla nas jako ludzi, całkiem jak: "[Westchnienie] To romantyczne". Podoba mi się pomysł, że elfy poruszają się po świecie zupełnie inaczej i trochę w stylu bohemy. Ale kiedy to przeczytałam, pomyślałam: "[Westchnienie] Ooh". Ale myślę też, że ta idea, że ​​romantyczna miłość jest największą, najważniejszą formą miłości, nie jest czymś koniecznym. To cudowne, ale jest też tak wiele różnych rodzajów miłości. A miłość, którą Elrond i Galadriela darzą się nawzajem, która trwa tysiąclecia i jest pełna szacunku, lojalności i podziwu, jest czymś, co uważam za tak piękne.

fot. Prime Video

Z kolei Patrick McKay, potwierdził, że ten pocałunek nie ma charakteru romantycznego.

Ale on ją kocha i bardzo boi się, że ona umrze, więc musiał czymś odwrócić uwagę, aby podsunąć jej sposób na wyrwanie się z jej kajdan. I to jest wyraz jego miłości i żalu, a także przeprosin za to, że zaczął zdawać sobie sprawę, że być może mylił się w niektórych kwestiach, o które kłócili się wcześniej w tym sezonie.

Następnie przyznał, że wypadło to naturalnie, dzięki scenariuszowi. Wydawało się, że ta historia właśnie tam zmierza. Dodał, że to na pewno nie zwiastuje w przyszłości romansu między tymi dwoma przyjaciółmi. Przyznał, że elfy są inne i wyrażają swoją miłość na różne sposoby. JD Payne na koniec uzupełnił:

Są trochę bardziej europejskie.

Przypomnijmy, że Galadriela w serialu wciąż jest poślubiona Celebornowi, który jest uznawany za zaginionego. Natomiast w książkach Elrond poślubił ich córkę, Celebrían. Razem mieli córkę Arwenę.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - dwa sezony są dostępne na platformie Prime Video.