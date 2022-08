20 scen z filmów, które nie były udawane. Prawdziwe orgazmy, strach i pocałunki

Fot. Materiały prasowe

Choć zawód aktora wiąże się przede wszystkim z udawaniem kogoś innego, to w branży rozrywkowej pojawiło się już kilka sytuacji, w których reakcje artystów były stuprocentowo prawdziwe. Czasem jest to sprytny zamysł reżysera, by zwiększyć autentyczność – tak jak w przypadku Opowieści z Narnii. Niektóre sceny są skutkiem wypadku na planie, co udowadnia rozcięta dłoń Leonardo DiCaprio w Django czy uszkodzona stopa Viggo Mortensena we Władcy Pierścieni: Dwie wieże. Inne to po prostu Tom Holland próbujący być zabawny.

Z zestawienia dowiecie się między innymi, że Robert Pattinson jest mistrzem prawdziwych orgazmów, a Tom Holland kocha improwizować i zaskakiwać swoich kolegów z planu.

W poniższej galerii znajdziecie także kilka tragicznych przykładów, gdy reżyserzy celowo skrzywdzili aktorki na planie (Lśnienie). Weźcie to pod uwagę, jeśli jesteście wrażliwi na takie treści.