18 filmów, w których aktorzy nie musieli udawać strachu - był prawdziwy. Ukryta broń i kłamstwa reżyserów

1. "Obcy – ósmy pasażer Nostromo" - scena, w której obcy wyszedł z klatki piersiowej Johna Hurta, jest ikoniczna. I była traumatyczna dla obsady, która nie dostała na jej temat dokładnych informacji. Nie mieli pojęcia, co się stanie, myśląc że zostaną po prostu spryskani krwią zwierzęcą i organami. Gdy potwór wyskoczył z piersi bohatera, był to taki szok, że Sigourney Weaver była pewna, że John Hurt umarł naprawdę, Veronica Cartwright zemdlała, a Yaphet Kotto po powrocie do domu zamknął się w pokoju na długie godziny. Reżyser chciał nakręcić ich prawdziwe reakcje i odniósł sukces.